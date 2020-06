Escape From Tarkov eliminiert 3.000 Cheater gleichzeitig

Escape From Tarkov hat Cheatern den Krieg erklärt. Anfang dieser Woche hat der Entwickler Battlestate Games über 3000 Spieler wegen Betrugs im beliebten MMO gesperrt. Einfach so.

Battlestate Games kündigte den Massenrausschmiss über seinen offiziellen Twitter-Account an. Es wurde auch gesagt, dass dies nicht das letzte Mal sein werde. Escape from Tarkov hat in den letzten Monaten an Popularität gewonnen und sich schnell zu einem der meistgesehenen Spiele auf Twitch entwickelt. Aber neben der neu entdeckten Popularität kam ein neues Problem: Cheater. Viele Spieler haben sich beschwert, dass andere Mitspieler nicht fair gespielt haben, und Battlestate Games hat diese Beschwerden eindeutig gehört.

} ?>

Seit dem ersten Tweet hat Battlestate Games mehrere Wellen von Verboten angekündigt. Heute wurden weitere 700 Spieler wegen Betrugs gesperrt. Diese Schritte wurden von den Spielern weitgehend unterstützt, und viele hofften, dass andere FPS-Spiele das Verbot von Betrügern so ernst nehmen werden.

Just now, BattlEye has banned over 3,000 cheaters in #EscapefromTarkov. We decided that we will now let you know about large BE ban waves

— Battlestate Games (@bstategames) May 29, 2020