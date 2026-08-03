Escape from Tarkov Battle Pass: Season 1 startet komplett kostenlos
Der erste Escape from Tarkov Battle Pass ist da und überraschenderweise komplett kostenlos. Gleichzeitig verändert Season 1 den Shooter grundlegend.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Mit dem Update 1.1.0.0 beginnt für Escape from Tarkov eine neue Ära. Battlestate Games startet offiziell Season 1 und führt erstmals einen Battle Pass ein. Anders als viele Fans erwartet hatten, müsst ihr dafür allerdings kein Geld bezahlen. Sämtliche Inhalte können kostenlos durch normales Spielen freigeschaltet werden.
Bisher ist jedoch ein Release für die PlayStation und Xbox noch nicht geplant.
Alle Belohnungen gibt es ohne Mikrotransaktionen
Bereits im Vorfeld hatte Studio-Chef Nikita Buyanov einen Battle Pass angedeutet. Viele Spieler befürchteten daraufhin, dass Tarkov künftig stärker auf Mikrotransaktionen setzen könnte.
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Diese Sorgen haben sich jedoch nicht bestätigt. Laut Battlestate Games ist der Battle Pass vollständig kostenlos. Wer spielt, sammelt automatisch Fortschritt und kann sämtliche Belohnungen freischalten, ohne zusätzlich Geld auszugeben. Damit unterscheidet sich Escape from Tarkov deutlich von vielen anderen Live-Service-Shooter.
Fortschritt gilt für alle Spielmodi
Der Battle Pass funktioniert nicht nur im neuen Saisonmodus Kord Breach, sondern gleichzeitig auch in PvP und PvE.
Twitter/X-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen.
Egal, welchen Modus ihr bevorzugt – sämtliche Fortschritte werden gemeinsam gezählt. Ihr müsst euch also nicht auf eine bestimmte Spielweise festlegen, um alle Belohnungen zu erhalten.
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TerraGroup-Dokumente ersetzen tägliche Aufgaben
Statt klassischer täglicher oder wöchentlicher Missionen setzt Battlestate Games auf ein neues Fortschrittssystem.
Während eurer Raids findet ihr sogenannte TerraGroup-Dokumente, die anschließend abgegeben werden können. Je nach Dokumententyp schaltet ihr unterschiedliche Belohnungen frei. Die Dokumente erscheinen auf verschiedenen Karten, wodurch sich das Erkunden der gesamten Spielwelt lohnt.
Später sollen sich fehlende Dokumente sogar gegen andere Varianten eintauschen lassen. Wie genau dieses System funktioniert, wollen die Entwickler allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.
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Kord Breach verändert das Spiel deutlich
Mit Kord Breach startet gleichzeitig der erste offizielle Saisonmodus von Escape from Tarkov.
Zu Beginn erstellt ihr einen separaten Saisoncharakter und wählt individuelle Modifikatoren. Positive Effekte wie schnelleres Bewegen oder höhere Fertigkeitsgewinne müssen dabei durch passende Nachteile ausgeglichen werden. Möglich sind beispielsweise Allergien gegen bestimmte Lebensmittel oder Medikamente oder sogar der freiwillige Verzicht auf den Flohmarkt.
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Zusätzlich gelten für alle Saisonspieler neue globale Regeln. Versicherungen entfallen vor Raids, hochwertige Rüstungen werden seltener und das Crafting gewinnt deutlich an Bedeutung. Gleichzeitig winken höhere Erfahrungspunkte und neue Gegner in Form der Black Division.
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