Escape from Tarkov verrät seine Pläne für 2026 und das klingt nach einem großen Jahr

Battlestate Games hat die vorläufige Roadmap für Escape from Tarkov in der ersten Jahreshälfte 2026 veröffentlicht. Seit dem vollständigen Release im November 2025 war die Community gespannt, wie es weitergeht. Jetzt gibt es Antworten, und die können sich sehen lassen.

Technik zuerst

Patch 1.0.4.0 kommt noch im ersten Quartal und dreht sich vor allem ums Fundament. Das Highlight ist die Unterstützung für NVIDIA DLSS 4.5, eine Technologie, die Bilder mittels künstlicher Intelligenz hochrechnet und so deutlich flüssigeres Spielen ermöglicht, ohne dabei Grafikqualität einzubüßen. Dazu kommen Verbesserungen am Reconnect-System: Wer mitten im Raid die Verbindung verliert, soll künftig innerhalb von zehn bis fünfzehn Sekunden wieder im Match sein. Auch Story-Quests, Belohnungsverteilung und Waffenanimationen werden überarbeitet.

Das große Event und ein neuer Boss

Patch 1.0.5.0 ist der eigentliche Höhepunkt der Roadmap. Im zweiten Quartal führt Battlestate einen neuen Boss ins Spiel ein, präsentiert durch ein groß angelegtes Ingame-Event. Wie bei Tarkov üblich, verändert ein neuer Boss die Dynamik der betroffenen Karten spürbar. Wer er ist, wo er auftaucht und was er mitbringt, ist noch nicht bekannt. Begleitet wird das Ganze von einer Überarbeitung der Vegetation auf allen Maps sowie von Verbesserungen bei Ladezeiten und der allgemeinen Raid-Performance. Neue Anpassungsoptionen für den eigenen Charakter sind ebenfalls eingeplant.

Und was kommt danach?

Für die zweite Jahreshälfte hat Battlestate bislang nur angedeutet, dass weitere Updates folgen. Gerüchten zufolge soll ein umfangreicher Scav Life DLC gegen Jahresende erscheinen, der es erlaubt, als Scav-Boss zu spielen, eine eigene Basis zu verwalten und spezielle Quests zu absolvieren. Das ist bisher nicht offiziell bestätigt und sollte entsprechend als Spekulation eingeordnet werden.

Escape from Tarkov hatte nach dem 1.0-Launch auf Steam gemischte Kritiken bekommen, vor allem wegen Serverproblemen und langen Ladezeiten. Die Roadmap zeigt, dass Battlestate diese Kritik ernst nimmt. Ob das reicht, um das Vertrauen der Community vollständig zurückzugewinnen, wird sich mit den ersten Patches zeigen.

