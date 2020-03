Escape from Tarkov: Ein First Person Shooter-Videospiel, das eine andere Erfahrung bietet

Escape from Tarkov - (C) Battlestate Games

Escape from Tarkov ist bekannt für sein äußerst realistisches Gameplay, dass sich mehr auf die Tarnung als auf die Action konzentriert, und auch für den beispiellosen Erfolg, den es auf Streaming-Plattformen wie Twitch erzielt hat.

Dieses Videospiel wurde vor zwei Jahren in einer Beta-Version veröffentlicht, die bis heute beibehalten wurde. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch schrittweise verbessert, bis das Ergebnis erreicht ist, das wir heute sehen können. Dieser Entwickler aus Russland hat gewusst, wie man in Escape from Tarkov mehrere realistische Elemente implementiert, die es eher wie einen Kampfsimulator als wie ein Videospiel aussehen lassen. Obwohl die in diesem Spiel vorgestellten Elemente nicht ganz originell sind, haben sie ihre eigene Identität, die zweifellos ihre Spuren im FPS-Genre hinterlassen werden.

Escape from Tarkov (abgekürzt als EFT) implementiert verschiedene Funktionen wie Ballistik, Anpassung von Waffen durch Komponenten und die sehr realistische Zerbrechlichkeit des Charakters, die mit einem einzigen feindlichen Schuss schwer verletzt oder sogar getötet werden können. Dies führt zu einem feindseligen und spannenden Umfeld für Spieler, weil sie alle in der gleichen Situation der Schwäche sind. Aus diesem Grund behaupten viele Spieler das sich Escape from Tarkov sich nicht wie ein Actionspiel anfühlt, sondern eher wie ein Survival-Horror-Videospiel, da sich das Gameplay mehr darauf konzentriert, seinen Spielern Angst und das Bedürfnis nach Schutz zu vermitteln.

Das interessante Gameplay, das dieser FPS besitzt, wurde beim Eintritt in den aktuellen Modus des Battle Royale, den Battlestate Games richtig nutzen kann, sehr beliebt, da sie festgestellt haben, dass sich ihr Videospiel von dem anderen beliebten Shooter unterscheidet. Im Folgenden sind die beiden Funktionen aufgeführt, die Escape from Tarkov am meisten von anderen ähnlichen FPS-Videospielen unterscheiden.

Die Spielmodi

Escape from Tarkov hat derzeit zwei Hauptspielmodi, die dasselbe Ziel verfolgen. Das erste ist PMC Survival, bei dem die Spieler den Hauptcharakter des Spiels kontrollieren müssen, einen Soldaten, der aus verschiedenen Gebieten von Tarkov fliehen muss, während er unterwegs alle Arten von Gegenständen sammelt (begrenzt durch seine Tasche). Der Spieler beendet seinen Angriff, wenn er es schafft, den Extraktionspunkt lebend zu erreichen und so alles, was gesammelt wurde, zu behalten.

Wenn unser Charakter verschiedene Schusswaffen, Messer, Munition, Medikamente und alle Arten von Gegenständen erhält, die zum Überleben in Tarkov benötigt werden, können diese für den nächsten Angriff im Spiel zu einem großen Vorteil werden, da alle bis zu diesem Moment erhaltenen Gegenstände aufbewahrt werden.

Der zweite EFT-Modus heißt Scav und unterscheidet sich dadurch, dass der Spieler zu Beginn des Spiels zufällige Ausrüstung erhält, ohne die Möglichkeit, etwas aus dem Inventar auszuwählen. In diesem Modus müssen Spieler gegen andere Scav-Spieler oder Bots-Spieler spielen. Wie im vorherigen Modus kann alles, was während der Kampagne gesammelt wurde, für das nächste Spiel gespeichert werden, wenn man es schafft, bis zum Extraktionspunkt zu überleben.

Battlestate Games hat kürzlich klargestellt, dass vier weitere Modi in das Spiel aufgenommen werden sollen, darunter ein Story-Modus und ein Open World-Modus.

Während der EFT-Kampagnen haben die Spieler eine persönliche Basis, die mit allen Arten von Materialien angepasst werden können, die während der Raids gefunden wurden. Das Spiel bietet auch einen Komponenten- und Waffenmarkt, auf dem Spieler Tarkovs Missionen erfüllen müssen, um Gebote von verschiedenen Anbietern zu erhalten. Dieses Videospiel hat auch parallele Märkte gebildet, in denen die verschiedenen nützlichen Gegenstände, die normalerweise in Escape from Tarkov nur schwer zu bekommen sind, extern vermarktet werden. Sie sind über Websites wie Eldorado.gg zugänglich, auf denen Spieler EFT-Rubel, Thicc-Waffenetuis oder sogar einen Eispickel für rote Rebellen mit verschiedenen Zahlungsmethoden kaufen können.

Die große Spannung, die durch die Spiele übertragen wird

Während in anderen Shooter-Videospielen das Sterben einfach bedeutet, bis zum nächsten Spiel zu warten, bedeutet der Tod in Escape from Tarkov, dass man alles verliert, was man von dem Moment an, als man das Spiel begonnen hat. Aus diesem Grund stellt jedes EFT-Spiel einen großen Stress für die Spieler dar, da es ausreicht, sich einfach auf die falsche Seite zu drehen und erschossen zu werden, um alles im Spiel zu verlieren.

Wenn ein Spieler in anderen FPS-Videospielen ein Geräusch in der Nähe hört, geht er wahrscheinlich sofort zur Geräuschquelle, um zuerst anzugreifen. Aber in EFT reicht jedes Geräusch, das von einer Tür, einem Material oder einer vorbeikommenden Person kommt, aus, um den Spieler völlig bewusst zu machen und zu überlegen, wie eine mögliche Gefahr vermieden werden kann, und genau diese ständige Angst macht dieses Spiel aus so süchtig.

Ein weiteres Element, das die Spannung in Escape from Tarkov erhöht, ist der große Realismus, da die Spieler in diesem Videospiel bei einfachen Aktionen viele Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen müssen. Zum Beispiel: Die Spieler müssen je nach Material auf das Geräusch achten, das sie beim Gehen erzeugen.

Es ist auch notwendig, die Waffen zu entladen, um zu überprüfen, wie viele Kugeln man vor einem Wettbewerb hat. Spieler sollten auch die realistische Zerbrechlichkeit ihres Charakters berücksichtigen, da eine einfache Kugel im Bein dazu führen kann, dass sich der Charakter nur schwer bewegen kann und eine Blutung, die schnell behandelt werden muss, um den Tod zu vermeiden.

Trotzdem ist es schon ziemlich offensichtlich, dass Escape from Tarkov nicht irgendein FPS-Videospiel ist, bei dem die Spieler nur den Abzug betätigen und auf jeden Feind schießen müssen, den sie sehen. Dieses Spiel hat sich als eine einzigartige Erfahrung erwiesen, bei der Spannung und Frustration immer vorhanden sind. Es ist also nicht für jeden ein Videospiel.