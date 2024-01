Escape from Tarkov: Neustes Update behebt nervige Fehler

Ein neuer Patch, mit der Version 0.14.0.1, für Escape from Tarkov wurde veröffentlicht. Dieser behebt eine Reihe von Fehlern im Spiel sowie ein Problem, das die Spieler seit den Feiertagen stört. Die Server des beliebten FPS-Spiels waren mehrere Stunden lang nicht erreichbar, um das kleine, aber wichtige Update einzuspielen.

Der Titel von Battlestate Games ist einer der bekanntesten Extraktions-Shooter, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Escape from Tarkov hat aufgrund seiner Hardcore-Survival-Erfahrung eine solide Fangemeinde gewonnen. Während der geschlossenen Beta-Phase können jedoch gelegentlich Bugs auftreten, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Zum Glück werden regelmäßig Updates veröffentlicht, um technische Probleme zu beheben. Insbesondere das jüngste Update wurde von den Spielern sehr positiv aufgenommen.

Am 24. Januar wurde das neueste Update (Patch 0.14.0.1) für Escape from Tarkov veröffentlicht. Während der Installation war der Online-Shooter für etwa drei Stunden nicht erreichbar. Das Update brachte viele Gameplay-Fixes und Optimierungen mit sich. Eine scheinbar harmlose Änderung war die Reduzierung der Lautstärke von Schritten auf Schnee, die jedoch viel Lob erhielt. Im vergangenen Dezember wurde der Patch 0.14.0.0 für das Game veröffentlicht. Dieser führte eine Schneemechanik in das Spiel ein. Allerdings haben sich viele Spieler über den übermäßigen Lärm beschwert, der beim Laufen auf dem simulierten Eis erzeugt wurde.

Die Community nimmt das Schnee-Feature positiv auf

Die Community hat das neue Schnee-Feature innerhalb des Titels gut aufgenommen. Ursprünglich war die Wettermechanik nur für eine begrenzte Zeit im Spiel geplant. Nachdem der Schnee jedoch sehr beliebt wurde, denkt Battlestate Games darüber nach, ihn dauerhaft ins Spiel zu integrieren. Escape from Tarkov ist ein realistisches Spiel. Schnee kann dem Spiel mehr Tiefe verleihen und das Spielerlebnis verbessern.

Diejenigen, denen die Schneemechanik gefallen hat, werden froh sein zu erfahren, dass der Titel im Jahr 2024 noch mehr neue Jahreszeiten erhalten wird. Darüber hinaus wird Battlestate Games die Grafik und Vegetation von Escape from Tarkov massiv überarbeiten und ein neues Endgame-Szenario einführen. Außerdem geben Sie den Spielern die Möglichkeit, endlich aus der Titelstadt Tarkov zu fliehen.

Obwohl Escape from Tarkov noch in der Beta-Phase ist, gilt es bereits als eines der besten FPS-Überlebensspiele aller Zeiten. Im Laufe der Jahre sind weitere Extraktions-Shooter aufgetaucht, aber die düstere Atmosphäre, das brutale Gameplay und die Hingabe zum Realismus haben dem Spiel dazu verholfen, einen Spitzenplatz in dem Subgenre zu behaupten, dessen Begründer es oft ist.

Escape from Tarkov Patch Notes