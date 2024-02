Escape From Tarkov: Neustes Update bringt Mikrotransaktionen

Escape From Tarkov wird den Spielern bald die Möglichkeit bieten, ihr Inventar im Spiel durch den Kauf zusätzlicher sogenannter “Stash Lines” stückweise zu erweitern. Der aus Russland stammende Entwickler Battlestate Games kündigte diese bevorstehende Erweiterung vor kurzem in den offiziellen Patch Notes für das Update mit der Version 0.14.1.0 an. Es handelt sich dabei um die Einführung der allerersten Mikrotransaktionen seit dem Release.

Escape From Tarkov ist ein taktischer Ego-Shooter für mehrere Spieler. Das Spiel spielt in der fiktiven Region namens Norvinsk im Nordwesten Russlands und wurde von Battlestate Games entwickelt. Die Spieler nehmen an sogenannten “Raids” teil, in denen sie sich mit anderen Spielern messen. Dabei kämpfen sie vor allem um Beute und ihr nacktes Überleben. Die Kontrahenten sind zwei private Militärfirmen. Die Spieler navigieren auf Karten und versuchen dabei, die verschiedenen Extraktionspunkte von Escape From Tarkov erfolgreich zu erreichen. Dabei treffen sie auf menschliche und auch KI-Gegner. Der Tod führt zum sofortigen Verlust der gesamten Beute und Ausrüstung, die in den aktuellen Raubzug mitgebracht wurde. Versicherte Gegenstände können jedoch glücklicherweise wiederhergestellt werden. Das Spiel legt Wert auf Realismus und Hardcore-Gameplay. Es gibt ein minimales HUD und erfordert strategische Entscheidungsfindung während jedes intensiven Raids.

Wie werden die Mikrotransaktionen in Escape From Tarkov aussehen?

Die Patch Notes für das Update 0.14.1.0 von Escape From Tarkov enthalten die Ankündigung, dass Battlestate Games erstmals Mikrotransaktionen einführen wird. Spieler können zusätzliche “Stash Lines” erwerben, um ihr Inventar im Spiel zu erweitern. Außerdem wird es möglich sein, durch Käufe auf der offiziellen Game-Website Zugang zum Koop-Modus zu erhalten. Die Käufe sind für alle Spiel-Editionen verfügbar. Besitzer der Edge of Darkness Edition haben bereits standardmäßig Zugang zum Koop-Modus.

Das Update 0.14.1.0 beinhaltet mehrere kritische Fehlerbehebungen, um die Stabilität des Spiels zu verbessern und die Immersion zu erhöhen. Besonders bemerkenswert sind Anpassungen an der Optik und Geometrie von Ground Zero und Streets of Tarkov. Diese beheben Probleme mit der Verschiebung der Ziellinie und dem Schwanken der Kamera beim Feuern aus stationären Waffen. Zusätzlich wurden problematische Mechaniken behoben. Dazu zählen Fehler beim Springen, Unstimmigkeiten beim Schaden durch Scharfschützen im BTR und fehlerhafte Spieleranimationen.

Mikrotransaktionen in Videospielen sind umstritten, da sie zu einer Pay-to-Win-Umgebung führen können. Spieler können sich Vorteile verschaffen, indem sie echtes Geld für Gegenstände oder Verbesserungen im Spiel ausgeben. Dies kann zu Unausgewogenheit und Frustration unter den Spielern führen. Dies kann dazu führen, dass Spieler weniger für Spiele ausgeben und stattdessen mehr für Mikrotransaktionen.

Escape From Tarkov plant für 2024 die Hinzufügung von Mikrotransaktionen als bedeutende Entwicklung. Einige Spieler begrüßen die Möglichkeit, ihr Inventar zu erweitern und auf zusätzliche Spielmodi zuzugreifen. Andere sind jedoch besorgt über die Einführung von Echtgeldtransaktionen in einem Spiel, das für seine knallharten Überlebensmechaniken bekannt ist. Die Reaktionen der Fans auf diese Neuerung bleiben abzuwarten.