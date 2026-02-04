PUBG Update 40.1 bringt Erangel-Änderungen, Frühlingsfest-Event und neue Features

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PUBG: BATTLEGROUNDS startet mit Update 40.1 in eine neue Phase. Während PC-Spieler bereits loslegen können, folgt die Konsolen-Version am 12. Februar 2026. Der Patch ist mehr als nur ein kleiner Feinschliff, er verändert Erangel, bringt das jährliche Frühlingsfest zurück und erweitert das Spiel sogar außerhalb der Matches.

Nach den eisigen Subzero-Bedingungen kehrt PUBG damit wieder zu einem klassischeren Look zurück. Doch statt einfach nur den Schnee verschwinden zu lassen, nutzt KRAFTON die Gelegenheit für spürbare Gameplay-Änderungen.

Erangel erhält neue Gameplay-Elemente

Die wohl auffälligste Änderung sind zerstörbare Gastanks, die nun über die Karte verteilt sind. Diese können im Gefecht taktisch eingesetzt werden, um Gegner unter Druck zu setzen oder Bereiche abzusichern. Dazu kommen neue Beutegegenstände in geheimen Räumen, die das Loot-System interessanter machen.

PUBG-Fans können nun unter anderem das All-in-One-Reparaturkit finden, mit dem sich Ausrüstung effizient instand halten lässt. Ebenfalls neu sind Notfall-Leuchtraketen und Störsender-Pakete, die zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen. Auch die Innenbeleuchtung vieler Gebäude wurde überarbeitet, damit Kämpfe in Häusern übersichtlicher ablaufen.

Frühlingsfest 2026 startet und neue 2D-Webseite gestartet

Mit Update 40.1 beginnt außerdem das Frühlingsfest 2026. Das Event dreht sich um vier sogenannte „Transcendents“, experimentelle Überlebende mit eigenem Stil. Dich erwartet ein neuer Crafter Pass, progressive Waffen-Skins, Chromas und spezielle Crafting-Gegenstände. Eine besondere Lobby kann durch eine Sammelmission freigeschaltet werden. Damit setzt PUBG wieder stark auf Events, die sowohl kosmetische Inhalte als auch langfristige Ziele bieten.

Auch die Benutzeroberfläche wurde verbessert. Eine neue Anzeige für Wurfwaffen im Inventar sorgt dafür, dass du im Kampf schneller reagieren kannst. Statusanzeigen für den Trupp wurden klarer gestaltet, und die Blaue Zone ist auf der Minikarte deutlicher erkennbar. Gerade in hektischen Situationen hilft das bei der Koordination im Team.

Ein weiteres Highlight ist die neue PUBG Bridge-Website. Dort kannst du 2D-Spielwiederholungen direkt im Browser ansehen, ohne das Spiel zu starten. Nach Verknüpfung deiner KRAFTON-ID lassen sich Matches analysieren und Spielverläufe plattformübergreifend prüfen. Das ist besonders für dich interessant, wenn du deine Performance verbessern oder bestimmte Szenen noch einmal durchgehen willst.

PUBG gehört zu den meistgespielten Titeln auf Steam, hinter Counter-Strike 2 und DOTA 2. In den letzten Wochen muss es jedoch immer wieder mit ARC Raiders um den dritten Platz „streiten“.

