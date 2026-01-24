DailyGame - Gaming News - ARC Raiders enthüllt seine 2026-Roadmap: Mehr Maps, neue Gegner und tägliche Action
2 Min. lesen
Von Januar bis April

ARC Raiders enthüllt seine 2026-Roadmap: Mehr Maps, neue Gegner und tägliche Action

Arc Raiders startet mit einer großen Roadmap ins Jahr 2026 – neue Maps, Arc-Gegner, Matchmaking und mehr Content geplant.

i ARC Raiders enthüllt seine 2026-Roadmap: Mehr Maps, neue Gegner und tägliche Action
Artikel von Tim +

Du hast das Gefühl, dass ARC Raiders gerade erst gestartet ist – und trotzdem fragt sich die Community jeden Tag: „Was kommt als Nächstes?“ Jetzt gibt es endlich konkrete Antworten. Entwickler Embark Studios hat den ersten offiziellen Content-Fahrplan für 2026 veröffentlicht, der die Monate Januar bis April abdeckt und Spielern zeigt, wie die Zukunft des PvPvE-Shooter-Hits aussehen soll.

Der gewählte Titel für diese neue Phase: „Escalation“. Und der Name ist Programm – nicht nur Bugs werden gefixt, sondern es steht eine ganze Reihe an neuen Inhalten, Herausforderungen und Überraschungen bereit, die das Spiel endlich auch langfristig spannend halten.

Werbung

Monatliche Highlights mit echten Hinguckern

Januar – „Headwinds“

Los geht’s gleich mit einem Update, das vor allem eines verspricht: mehr Fairness und spielerisches Wachstum. Veteranen ab Level 40 bekommen eine eigene Matchmaking-Option, die für fairere Gefechte unter Gleichstarken sorgt. Dazu kommt eine neue „Minor“ Kartenbedingung und ein erstes Projekt, das dich in der Basis beschäftigt.

Februar – „Shrouded Sky“
Im Februar wird es atmosphärisch. Mehr als nur ein Update: neue Wetter-Elemente, ein überarbeitetes Map-Design, ein frischer Arc-Gegner, zusätzliche Objectives und ein neuer Raider Deck – also kosmetische Inhalte und Belohnungen, die deinen Stil aufwerten. Eine Expedition-Phase soll zudem wieder neue Belohnungswege öffnen.

Werbung

März – „Flashpoint“
Der März-Patch bringt erneut Herausforderungen und Feinde ins Spiel. Besonders im Fokus steht ein „Scrappy Update“ – also Verbesserungen für einen Fan-Liebling, der bisher nur wenige Know-How-Vorteile hatte. Natürlich gibt es auch weitere Map-Bedingungen und Enemy-Types.

Lesenswert
ARC Raiders: Entwickler geben Spielern gestohlene Ausrüstung zurück
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders setzt 2026 auf neue Maps, reicht das, um an der Spitze zu bleiben?
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders explodiert: Über 12,4 Mio. Verkäufe – Gratis-Item für kurze Zeit
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders: Embark kündigt Verbesserungen für Expedition-Resets an
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders: Neue Cheat-Methode sorgte für Ärger, selbst Streamer geraten in Verdacht
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders im Cheater-Chaos – jetzt reagiert das Studio endlich
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders bald größer als Fortnite? – Streamer „übertreibt“ mit großer These
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders enthüllt neues Zeitfenster: Zweite Expedition für Anfang 2026 geplant
Lesenswerter Artikel

April – „Riven Tides“ – der große Knaller
Das Highlight der ersten Roadmap-Phase wartet im April: eine komplett neue Map! Erste Hinweise sprechen von einer Küsten- oder Strand-Umgebung und genau dort erwarten dich nicht nur neue Umgebungsbedingungen, sondern auch ein mächtiger „Large Arc“-Gegner, der die Taktik auf ein neues Level heben wird.

ARC Raiders Roadmap 2026 - Bild: Embark Studios

ARC Raiders Roadmap 2026 – Bild: Embark Studios

In diesem Artikel erfährst du, wie der Entwickler gestohlene Ausrüstungen den Spielern zurückgeben möchte.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!