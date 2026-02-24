ARC Raiders enthüllt riesige neue Bedrohung im Hurricane-Event

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit dem Shrouded-Sky-Update 1.17.0 hat ARC Raiders nicht nur neue Gegner eingeführt, sondern offenbar auch eine Bedrohung, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Seit heute, dem 24. Februar, sorgt das permanente Hurricane-Wetter für chaotische Gefechte, eingeschränkte Sicht und völlig neue Dynamiken auf den Maps. Doch genau in diesem Sturm haben Spielerinnen und Spieler nun etwas entdeckt, das größer wirkt als Queen- oder Matriarch-ARCs.

Während Hurricane-Matches berichten Raider von zwei grellen Suchscheinwerfern, die durch den Sturm schneiden. Dazu kommt ein tiefes, mechanisches Dröhnen, das selbst durch Wind und Donner hindurch hörbar ist. In pausierten Aufnahmen wird die Silhouette klarer: Ein massiver zentraler Körper, flankiert von breiten, ausladenden Strukturen. Kein klassisches, spinnenartiges Design wie bei vielen bekannten ARCs, sondern eher eine gewaltige, schwebende Plattform. Fast wie ein fliegendes Schlachtschiff.

Zwei mächtige Lichtstrahlen scannen den Boden, bevor die Maschine wieder in den Wolken verschwindet. Die Begegnung dauert nur Sekunden, aber ihre Präsenz ist überwältigend. Ein Kurz-Video davon findest du u.a. auf X.com von ARC Now. Weiter unterhalb habe ich dir noch ein YouTube-Video dazu eingebunden.

ARC Raiders: Kommt eine größere Bedrohung als Emperor?

Bisher galt der Emperor als eine der größten Maschinen im Spiel. Diese gigantischen Konstrukte dominieren die Skybox auf Maps wie „Blue Gate“ oder „Buried City“ und erinnern ständig an die Dimension der Invasion. Doch das neue Wesen scheint anders. Viele Raider spekulieren, dass es sich um eine Art fliegenden Emperor handeln könnte: eine luftgestützte Variante, möglicherweise als zukünftiger Raid- oder Event-Gegner geplant. Seine Größe wirkt mindestens auf Emperor-Niveau. Vielleicht sogar darüber.

Dass die Sichtung ausgerechnet im Hurricane-Event stattfindet, dürfte kein Zufall sein. Der Sturm reduziert Sichtweite und verstärkt atmosphärische Effekte. Ein perfekter Moment, um eine neue Bedrohung subtil einzuführen. Embark Studios hat bereits in der Vergangenheit mit Umgebungsdetails und versteckten Teasern gearbeitet. Das hier fühlt sich ähnlich an, nur deutlich größer.

YouTube-Video

YouTube-Video

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, um was es sich genau handelt. Es könnte ein reines Hintergrund-Element sein. Oder der erste Hinweis auf kommende Inhalte.

Die Community ist elektrisiert

In Foren und auf Social Media teilen Spieler Clips und Screenshots. Viele sprechen bereits vom „Sky Emperor“. Andere vermuten einen kommenden Boss-Gegner oder ein neues Endgame-Event. Auf jeden Fall hat die Entdeckung hat neue Spannung ins Spiel gebracht. Und von sowas lebt es. ARC Raiders wäre nichts ohneAtmosphäre, Bedrohung und diesem Gefühl, dass da draußen noch Größeres lauert. Diese Sichtung verstärkt genau das.

Ob Teaser oder tatsächlicher neuer Gegner: diese gigantische ARC-Maschine hat Eindruck hinterlassen.

