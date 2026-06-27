Großer Erfolg für Arc Raiders: Neuer Patch trifft Cheater hart

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit Monaten kämpfen ehrliche Spieler in Arc Raiders mit einem hartnäckigen Problem: Duplication-Glitches. Mithilfe dieser Exploits konnten Cheater wertvolle Gegenstände, Munition und andere Ressourcen vervielfältigen und sich so einen erheblichen Vorteil verschaffen. Für viele Spieler litt dadurch nicht nur die Balance, sondern auch die gesamte Ingame-Wirtschaft.

Mit dem neuesten Update scheint Embark Studios nun jedoch einen wichtigen Schritt im Kampf gegen diese Exploits gemacht zu haben. Der Patch behebt mehrere bekannte Duplication-Methoden und könnte einen der am häufigsten genutzten Tricks endgültig außer Gefecht gesetzt haben.

Selbst Cheat-Anbieter sehen kaum noch Chancen

Besonders interessant ist die Reaktion aus der Cheat-Szene. In einem veröffentlichten Screenshot aus einem Discord-Server eines Tool-Anbieters erklärt der Entwickler eines Duplication-Programms, den Verkauf seines Tools vorerst einzustellen. Als Grund nennt er die jüngsten Änderungen von Embark Studios, die den bisherigen Exploit offenbar unbrauchbar gemacht haben.

Der betroffene Cheat nutzte laut den Berichten das Remote Desktop Protocol (RDP), um Gegenstände zu duplizieren. Mit dem Store-Update 1.34.0 schloss Embark Studios genau solche Sicherheitslücken und kündigte gleichzeitig an, weiterhin konsequent gegen Spieler vorzugehen, die solche Exploits verwenden. Bereits ein früheres Update hatte außerdem den Anti-Cheat-Schutz erweitert und härtere Maßnahmen gegen Betrüger angekündigt.

Für die Community sind das erfreuliche Nachrichten. In den vergangenen Monaten tauchte nach fast jedem Patch ein neuer Duplication-Glitch auf. Kaum war eine Methode geschlossen, verbreitete sich bereits die nächste. Dass nun selbst bekannte Cheat-Anbieter davon sprechen, ein neuer Exploit sei „wirklich komplex“ umzusetzen, werten viele Spieler als positives Zeichen.

Der Kampf gegen Cheater ist noch nicht vorbei

Ob das Problem dauerhaft gelöst ist, bleibt allerdings abzuwarten. Erfahrungsgemäß versuchen Cheat-Entwickler immer wieder, neue Schwachstellen zu finden. Auch Embark Studios dürfte deshalb seine Sicherheitsmaßnahmen weiter ausbauen und den Anti-Cheat-Schutz regelmäßig aktualisieren.

Dennoch zeigt das aktuelle Update, dass die Entwickler das Thema ernst nehmen. Gerade bei einem Extraction-Shooter wie Arc Raiders ist ein faires Spielerlebnis entscheidend. Wenn einzelne Spieler ihre Ausrüstung beliebig vervielfältigen können, leidet nicht nur der Wettbewerb, sondern auch die Motivation der gesamten Community.