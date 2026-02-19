ARC Raiders: Shrouded Sky-Update kommt am 24. Februar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Embark Studios hat es offiziell gemacht: Das Shrouded Sky Update für ARC Raiders erscheint am 24. Februar 2026. Der Release-Termin wurde über den offiziellen Account des Spiels auf X bestätigt, begleitet von einem kurzen Teaser-Clip, der eine sich wild drehende Wetterfahne zeigt, dazu Regen im Hintergrund und ein donnerschlagartiges Geräusch am Ende. Eine deutlichere Ansage, was thematisch auf die Community zukommt, hätte es kaum sein können.

Wer in Österreich pünktlich einloggen will: Der Start ist für den 24. Februar gegen 10:30 Uhr MEZ geplant, sofern Embark am gewohnten Update-Zeitfenster festhält. Diese Woche bleibt vorerst ruhig, das Studio hat bestätigt, dass es vor dem großen Update keinen weiteren Content-Drop geben wird.

Was ist bestätigt?

Embark hat für das Update folgende Inhalte offiziell angekündigt: einen neuen ARC-Gegner, eine neue Kartenbedingung, ein neues Spieler-Projekt, ein aktualisiertes Raider Deck sowie das zweite Expeditionsfenster des Jahres.

Der Begriff ARC steht im Spiel für die feindlichen Maschinen, gegen die sich die Raiders zur Wehr setzen. Ein neuer ARC-Gegner bedeutet also eine neue Bedrohungsklasse auf der Karte. Anhand des Teaser-Clips und der Roadmap-Icons spekuliert die Community auf eine neue Luftbedrohung, möglicherweise ein schwarmartiger Gegner oder eine Art fliegende Patrouille. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, und Embark hat sich zu den Details des neuen Feindes bislang nicht geäußert.

Das Expeditionsfenster und warum es wichtig ist

Für die Veteranen unter den Raiders ist das zweite Expeditionsfenster des Jahres womöglich das spannendste Element des Updates. Die Expedition ist ein optionaler Neustart-Mechanismus. Wer sich entscheidet mitzumachen, setzt seinen aktuellen Fortschritt auf null, erhält dafür aber dauerhafte Boni für den nächsten Durchlauf, darunter zusätzliche Skill-Punkte, schnellere Reparaturen und mehr Materialerträge. Kosmetika und Credits bleiben erhalten, der Spielfortschritt wird zurückgesetzt.

Wie die vollständige 2026-Roadmap von ARC Raiders zeigt, plant Embark mit Flashpoint im März und dem Riven Tiders Update im April zwei weitere große Patches für das erste Halbjahr. Letzteres soll sogar eine komplett neue Map mit sich bringen.

