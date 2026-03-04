ARC Raiders Hotfix 1.18.0: Blueprint Droprate gesenkt, Safekeeper Exploit gefixt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Embark Studios hat am 3. März 2026 das Update 1.18.0 für ARC Raiders veröffentlicht. Der Hotfix fixt zwei wichtige Exploits und passt die Droprate von Blueprints in Hurricane Caches an. Die wichtigste Änderung: Seltene Blueprints droppen jetzt deutlich weniger aus First Wave Raider Caches auf der Hurricane Map Condition. Stattdessen wurden die Dropraten für hochwertige Materialien erhöht. Diese Anpassung war nötig, weil Spieler regelmäßig mit drei bis fünf Blueprints pro Raid nach Hause gingen. Das war zu viel.

Warum wurden Hurricane Caches generfed?

Die Hurricane Caches waren seit Einführung der neuen Map Condition ein Problem. Spieler entdeckten schnell die besten Spawn Punkte und farmten gezielt diese Kisten. Innerhalb weniger Tage hatten viele Raiders sämtliche seltenen Blueprints im Spiel. Das zerstörte die Progression und machte andere Loot Quellen obsolet. Embark reagierte mit dem Nerf. Die Entwickler schreiben in den Patch Notes, dass Caches weiterhin eine gute Quelle für Blueprints bleiben, aber nicht mehr so übertrieben stark wie zuvor.

Die Community reagierte überraschend positiv auf die Änderung. Normalerweise hassen Spieler Nerfs. Aber diesmal war der Tenor anders. Viele gaben zu, dass die Dropraten gebrochen waren. Ein Reddit User schrieb: Es war nötig. Caches waren einfach zu stark. Ich habe in einem Run vier Tempest Blueprints bekommen. Das ist krank. Andere stimmten zu: Jeder wusste, dass es kommen würde. Die Dropraten waren zu gut, um wahr zu sein.

Welche Exploits wurden gefixt?

Der erste Exploit betraf den Safekeeper Augment. Spieler konnten Waffen in den Safe Pocket legen, ohne das entsprechende Augment ausgerüstet zu haben. Das war ein massiver Vorteil, weil der Safe Pocket das einzige Item ist, das nach dem Tod nicht verloren geht. Wer diesen Exploit nutzte, konnte immer eine starke Waffe sichern, egal was passierte. Embark hat das Problem jetzt behoben.

Der zweite Exploit betraf den Snaphook. Spieler konnten dieses Item während der Nutzung in den Safe Pocket legen. Das sollte nicht möglich sein. Der Snaphook ist ein mobility Tool, das Spielern erlaubt, sich schnell durch die Map zu bewegen. Wer es im Safe Pocket hat, verliert es nie. Das war unfair gegenüber Spielern, die den Snaphook regulär farmen mussten.

