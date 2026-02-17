DailyGame - Gaming News - ARC Raiders: Embark sperrt Spieler wegen Coins-Duplikations-Exploit
3 Min. lesen
Embark zieht Konsequenzen

ARC Raiders: Embark sperrt Spieler wegen Coins-Duplikations-Exploit

Embark Studios verhängt Sperren gegen Spieler, die den ARC Raiders Coins-Exploit massiv ausnutzten. Wirtschaft und Fairness sollen wiederhergestellt werden.

i ARC Raiders: Embark sperrt Spieler wegen Coins-Duplikations-Exploit
Artikel von Markus +

Nachdem ein massiver Coins-Duplikations-Exploit in ARC Raiders wochenlang das Ingame-Ökosystem erschütterte, hat sich Entwickler Embark Studios offiziell zu Wort gemeldet und kündigt harte Maßnahmen an.

Was ist passiert? Raider konnten durch einen „Glitch Coins“ vervielfachen. Das führte dazu, dass sich einige innerhalb kürzester Zeit komplett ausrüsten konnten, selbst nach verlorenen Runs „Topside“. Das Ergebnis: Eine verzerrte Spielbalance und eine spürbar beschädigte Wirtschaft. Embark unterscheidet klar zwischen „Gelegenheitsnutzung“ und schweren Fällen.

Werbung

In der offiziellen Stellungnahme heißt es sinngemäß: Spieler, deren Exploit-Nutzung „erheblichen Einfluss auf die Spielökonomie oder das Erlebnis anderer“ hatte, werden suspendiert. Wie lange diese Sperren dauern, ist derzeit nicht bekannt. Klar ist jedoch: Wer den Fehler massiv ausgenutzt hat, muss mit Konsequenzen rechnen. Embark argumentiert: „Unser Ziel ist es, ein faires Spiel für alle zu gewährleisten, und das bedeutet, dass für alle Spieler die gleichen Maßstäbe gelten.“

Spieler, die den Exploit nur einmal oder wenige Male testeten, erhalten laut Studio lediglich eine Verwarnung. Unabhängig vom Ausmaß gilt für alle: Die durch den Exploit generierten Coins werden vollständig entfernt.

Embark räumt eigenes Versäumnis ein

Bemerkenswert ist der Ton der Entwickler. Embark übernimmt Verantwortung für die zugrunde liegende Design-Schwäche: „Obwohl diese Exploits auf einem Designfehler unsererseits beruhten, hatte ihre Nutzung erhebliche Auswirkungen auf die Spielökonomie und das Spielerlebnis von ARC Raiders. Es liegt nun an uns, dies zu beheben und das Gleichgewicht wiederherzustellen.“

Werbung

Das Studio betont, dass man bewusst Zeit für eine gründliche Untersuchung brauchte. Ziel sei es gewesen, fair zu handeln und nicht versehentlich Spieler übermäßig zu bestrafen, die den Bug nur kurz getestet haben. Man wollte „einmal handeln, mit Absicht und Überzeugung“.

ARC Raiders erschien Ende Oktober 2025 und konnte seitdem seine Spielerzahlen halten. Größere Titel wie Battlefield 6 oder Black Ops 7 hatten im Shooter-Genre das Nachsehen. - Bild: Embark Studios

ARC Raiders erschien Ende Oktober 2025 und konnte seitdem seine Spielerzahlen halten. Größere Titel wie Battlefield 6 oder Black Ops 7 hatten im Shooter-Genre das Nachsehen. – Bild: Embark Studios

Wirtschaftsschaden in ARC Raiders war spürbar

Gerade in einem Extraction-Shooter wie ARC Raiders ist die Ökonomie essenziell. Ausrüstung, Risiko und Belohnung bilden das Fundament des Spielprinzips.

Wenn Spieler sich jedoch unbegrenzt mit Coins eindecken können, bricht dieses System zusammen:

  • Gear-Verlust verliert seine Bedeutung
  • Progression wird künstlich beschleunigt
  • Legitimes Spielen fühlt sich wertlos an

Für ein Live-Service-Spiel ist das brandgefährlich. Das hat Embark Studios auch verstanden.

Verbesserte Anti-Exploit-Systeme

Die Entwickler von ARC Raiders kündigen an, Detection- und Tracking-Systeme deutlich verbessert zu haben. Interne Prüfwerkzeuge und Schutzmechanismen sollen künftig schneller greifen. Das Studio bezeichnet den Vorfall als „Lernmoment“, um faire Spielbedingungen langfristig zu sichern.

Lesenswert
ARC Raiders greift hart durch: Zehntausende Cheater gebannt – und das Spiel ist größer denn je
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders bringt beliebtes Feature zurück: Cold Snap kehrt im Februar zurück
Lesenswerter Artikel
Weniger Grind, mehr Loot: ARC Raiders krempelt für die zweite Expedition alles um
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders: Cheater brennen plötzlich und hinterlassen Berge voller Gummienten
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders-Update Headwinds ist live – aber die Server machen Chaos
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders enthüllt seine 2026-Roadmap: Mehr Maps, neue Gegner und tägliche Action
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders: Entwickler geben Spielern gestohlene Ausrüstung zurück
Lesenswerter Artikel
ARC Raiders setzt 2026 auf neue Maps, reicht das, um an der Spitze zu bleiben?
Lesenswerter Artikel

Gerade nach dem Erfolg des Extraction-Shooters ist Stabilität entscheidend. Je größer die Community, desto attraktiver werden Exploits für einige Spieler.

Wer nicht zu unfairen Mitteln greift, für den bleibt alles gleich. Für ehrliche Spieler dürfte das beruhigend sein. Für Exploit-Nutzer hingegen ist das Kapitel endgültig geschlossen.

Das Embark Studios mit Glitch-Nutzern und Cheatern kein Erbarmen zeigt, haben sie bereits bewiesen. Erst kürzlich wurden zehntausende Cheater gebannt. Außerdem brannten jene Spieler, die den Gummienten-Glitch in ARC Raiders ausnutzten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!