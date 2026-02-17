ARC Raiders: Embark sperrt Spieler wegen Coins-Duplikations-Exploit

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nachdem ein massiver Coins-Duplikations-Exploit in ARC Raiders wochenlang das Ingame-Ökosystem erschütterte, hat sich Entwickler Embark Studios offiziell zu Wort gemeldet und kündigt harte Maßnahmen an.

Was ist passiert? Raider konnten durch einen „Glitch Coins“ vervielfachen. Das führte dazu, dass sich einige innerhalb kürzester Zeit komplett ausrüsten konnten, selbst nach verlorenen Runs „Topside“. Das Ergebnis: Eine verzerrte Spielbalance und eine spürbar beschädigte Wirtschaft. Embark unterscheidet klar zwischen „Gelegenheitsnutzung“ und schweren Fällen.

Werbung

In der offiziellen Stellungnahme heißt es sinngemäß: Spieler, deren Exploit-Nutzung „erheblichen Einfluss auf die Spielökonomie oder das Erlebnis anderer“ hatte, werden suspendiert. Wie lange diese Sperren dauern, ist derzeit nicht bekannt. Klar ist jedoch: Wer den Fehler massiv ausgenutzt hat, muss mit Konsequenzen rechnen. Embark argumentiert: „Unser Ziel ist es, ein faires Spiel für alle zu gewährleisten, und das bedeutet, dass für alle Spieler die gleichen Maßstäbe gelten.“

Spieler, die den Exploit nur einmal oder wenige Male testeten, erhalten laut Studio lediglich eine Verwarnung. Unabhängig vom Ausmaß gilt für alle: Die durch den Exploit generierten Coins werden vollständig entfernt.

Embark räumt eigenes Versäumnis ein

Bemerkenswert ist der Ton der Entwickler. Embark übernimmt Verantwortung für die zugrunde liegende Design-Schwäche: „Obwohl diese Exploits auf einem Designfehler unsererseits beruhten, hatte ihre Nutzung erhebliche Auswirkungen auf die Spielökonomie und das Spielerlebnis von ARC Raiders. Es liegt nun an uns, dies zu beheben und das Gleichgewicht wiederherzustellen.“

Werbung

Das Studio betont, dass man bewusst Zeit für eine gründliche Untersuchung brauchte. Ziel sei es gewesen, fair zu handeln und nicht versehentlich Spieler übermäßig zu bestrafen, die den Bug nur kurz getestet haben. Man wollte „einmal handeln, mit Absicht und Überzeugung“.

Wirtschaftsschaden in ARC Raiders war spürbar

Gerade in einem Extraction-Shooter wie ARC Raiders ist die Ökonomie essenziell. Ausrüstung, Risiko und Belohnung bilden das Fundament des Spielprinzips.

Wenn Spieler sich jedoch unbegrenzt mit Coins eindecken können, bricht dieses System zusammen:

Gear-Verlust verliert seine Bedeutung

Progression wird künstlich beschleunigt

Legitimes Spielen fühlt sich wertlos an

Für ein Live-Service-Spiel ist das brandgefährlich. Das hat Embark Studios auch verstanden.

Verbesserte Anti-Exploit-Systeme

Die Entwickler von ARC Raiders kündigen an, Detection- und Tracking-Systeme deutlich verbessert zu haben. Interne Prüfwerkzeuge und Schutzmechanismen sollen künftig schneller greifen. Das Studio bezeichnet den Vorfall als „Lernmoment“, um faire Spielbedingungen langfristig zu sichern.

Gerade nach dem Erfolg des Extraction-Shooters ist Stabilität entscheidend. Je größer die Community, desto attraktiver werden Exploits für einige Spieler.

Wer nicht zu unfairen Mitteln greift, für den bleibt alles gleich. Für ehrliche Spieler dürfte das beruhigend sein. Für Exploit-Nutzer hingegen ist das Kapitel endgültig geschlossen.

Das Embark Studios mit Glitch-Nutzern und Cheatern kein Erbarmen zeigt, haben sie bereits bewiesen. Erst kürzlich wurden zehntausende Cheater gebannt. Außerdem brannten jene Spieler, die den Gummienten-Glitch in ARC Raiders ausnutzten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!