ARC Raiders: Cheater brennen plötzlich und hinterlassen Berge voller Gummienten

In ARC Raiders spielt sich gerade eine der absurdesten Geschichten des Jahres ab. Spieler berichten, dass bestimmte Raider plötzlich ohne ersichtlichen Grund Feuer fangen, sterben und dabei buchstäblich Berge von Gummienten fallen lassen. Kein Witz. Und nein, das ist kein Event. Auslöser ist offenbar ein neu entdeckter „Duplication-Exploit“ (auch „Duping“ genannt) nach dem jüngsten Update. Mit ihm lassen sich Items vervielfachen. Das Problem: Die neu eingeführten Gummienten gehören zu den wertvollsten Loot-Gegenständen im Spiel. Wer sie dupliziert, kann in kürzester Zeit Millionen verdienen.

Mehrere Beiträge im Subreddit zum Spiel (zuerst entdeckt von PCGamer.com) zeigen identische Szenen: Ein Raider liegt regungslos am Boden, umgeben von Hunderten „Familiar Ducks“. Kein Schusswechsel, kein Kampf. Nur Feuer und Loot im Überfluss.

Ein Spieler schrieb, er habe einfach extrahiert und plötzlich 2,8 Millionen Credits mehr auf dem Konto gehabt. Andere berichten vom typischen „Enten-Geräusch“, das sie zu diesen mysteriösen Szenen führte.

Community vermutet geheime Anti-Cheat-Maßnahme

Die naheliegendste Erklärung: Embark Studios kennt den Exploit und bestraft Cheater direkt im Spiel. Unsichtbares Feuer als Anti-Cheat-Strafe? Klingt verrückt, würde aber perfekt zu dem aktuellen Chaos passen. Manche Spieler halten das Ganze allerdings für einen simplen Grafikfehler. Andere vermuten eine gezielte Aktion der Entwickler, ähnlich wie frühere Anti-Cheat-Experimente, bei denen Cheater auf ungewöhnliche Weise markiert oder ausgeschaltet wurden.

Die Gummi-Enten sind neu, selten und sehr viel wert. Genau deshalb sind sie ein perfektes Ziel für Duping (ein Exploit oder Glitch, mit dem Spieler Items vervielfältigen können). Dadurch sehen manche Raider-Verstecke inzwischen aus wie riesige Quietscheenten-Lager. Spieler teilen Screenshots ihrer Basen, in denen sie von Hunderten Enten umgeben sind. Der Grund: Das Spiel zeigt gelagerte Items auch visuell im Inventarbereich an. Das macht die ganze Situation noch absurder.

Risiko bei der Gummienten-Affäre: Sperren und Strafen

Laut Community-Berichten drohen bei Ausnutzung des Glitches temporäre Sperren, teils bis zu 30 Tage. Einige sprechen von einem „Three-Strike“-System, andere fordern sofortige Banns. Das Problem: Nicht jeder Fall scheint eindeutig absichtlich. Bei massiven Bugs entstehen schnell Grauzonen, und falsche Treffer sind möglich.

So problematisch „Duping“ für die Spielökonomie ist, das „brennender Cheater + Entenflut“-Phänomen ist bereits zum Meme geworden. Reddit ist nun voll von Monty-Python-Witzen über Hexen, die „so viel wie Enten wiegen“. Trotzdem bleibt die Lage ernst: Exploits ruinieren Balance, Progression und langfristig das Spielgefühl.

Falls du ungewöhnliche Loot-Situationen siehst oder selbst betroffen bist, fragst du dich was du machen kannst? Einen Report abschicken. Ingame, nach dem Match und über den Support. Screenshots und Clips helfen enorm.

ARC Raiders hat gerade das wohl bizarrste Anti-Cheat-Kapitel der letzten Jahre, ob gewollt oder nicht. Und irgendwo da draußen brennt wieder ein Raider zwischen 400 Gummienten. Ob das in der Roadmap für 2026 geplant war? Wohl kaum. Lustig ist es dennoch.

