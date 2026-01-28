ARC Raiders-Update Headwinds ist live – aber die Server machen Chaos

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Heute (27. Januar 2026) hat Embark Studios das erste große Inhalts-Update des Jahres für ARC Raiders veröffentlicht: den „Headwinds“ Patch. Es ist nicht nur ein gewöhnliches Update – es stellt den Startschuss für die neue Jahres-Roadmap dar und bringt viele Inhalte, auf die Raider schon seit Wochen gewartet haben. Aber gleichzeitig sorgt es für ordentlich Gesprächsstoff in der Community.

Während der neue Patch live geht, berichten Spieler auf allen Plattformen von massiven Server-Problemen, die teilweise dazu führen, dass Loot verloren geht oder man gar nicht ins Spiel kommt. Entwickler haben die Instabilität bestätigt und arbeiten an einer Lösung, aber bis dahin raten viele Fans, vorsichtig zu sein, bevor sie ins Ödland springen.

Was genau bringt das Headwinds Update?

Das „Headwinds“ Update ist der erste große Schritt im neuen Content-Fahrplan von ARC Raiders. Es bringt mehrere bedeutende Änderungen, darunter:

Neue Matchmaking-Option:

Spieler ab Level 40 können nun eine Solo-vs-Squads-Matchmaking-Option aktivieren. Das bedeutet: Du gehst alleine gegen komplette Teams an den Start – ein riskanter Modus, der aber mit Bonus-Erfahrungspunkten belohnt wird.

Bird City-Map-Mechanik:

Im Buried City-Gebiet tauchen jetzt Vögel auf den Dächern auf, die mit Loot gefüllte Nester bauen. Das verändert die Map-Dynamik deutlich und bringt mehr vertikale Action ins Spiel.

Kosmetik-Sets:

Das neue Sandwalker Set bringt frische Looks für deine Raider-Ausrüstung und passt thematisch zum harschen „Headwinds“-Setting.

Mehr Komfort:

Open Parties, verbesserte Squad-Einladungen und Quality-of-Life-Verbesserungen sollen den sozialen Aspekt des Spiels stärken.

Warum so viele Spieler gerade frustriert sind

Eigentlich sollte dieses große Update die Stimmung anheizen – doch statt Euphorie herrscht bei vielen Raider-Communities vor allem Irritation und Ärger. Kurz nach dem Rollout berichten Spieler weltweit von:

Loot-Verlust nach Server-Abstürzen

Matchmaking-Störungen und Login-Probleme

Instabile Verbindung über alle Plattformen hinweg

Einige Stimmen fordern sogar einen vorübergehenden Server-Shutdown, bis die Probleme gelöst sind, weil sonst Items dauerhaft verloren gehen könnten. Das zeigt, wie schnell ein eigentlich spannender Inhalt zu einem nervigen Erlebnis werden kann, wenn die Technik nicht stabil läuft. Entwickler haben bestätigt, dass die Instabilitäten untersucht werden.

