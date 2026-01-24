ARC Raiders: Entwickler geben Spielern gestohlene Ausrüstung zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In ARC Raiders geht es um Risiko. Du landest auf einer Karte, suchst nach wertvollem Loot und hoffst, lebend zu entkommen. Doch wenn dir nicht Skill oder Pech zum Verhängnis werden, sondern Cheater, fühlt sich eine Niederlage besonders bitter an. Genau das ist zuletzt mehreren Spielern passiert und diesmal haben die Entwickler reagiert.

Mehrere Betroffene berichten, dass ihnen ihre verlorene Ausrüstung nachweislich zurückerstattet wurde. Ein Spieler schrieb, er habe sein starkes Loadout nach einem Cheater-Vorfall wiederbekommen. Andere bestätigten ähnliche Erfahrungen. Für ein Extraction-Game ist das ein starkes Signal, denn Ausrüstung ist hier alles. Stunden Fortschritt können in einer einzigen unfairen Begegnung verschwinden.

ARC Raiders: Cheater-Problem ist leider real

Wie viele Online-Shooter kämpft auch ARC Raiders mit unfairen Methoden. Besonders frustrierend: Gegner, die außerhalb der Karte agieren oder durch Wände treffen. Solche Vorfälle lassen kaum Raum für Gegenwehr. Spieler verlieren nicht nur das Match, sondern ihre komplette Ausrüstung. Embark Studios arbeitet zwar an Lösungen, doch das Problem ist noch nicht verschwunden. Einige berichten, dass sie trotz Meldung ihr Loot bisher nicht zurückbekommen haben. Es scheint also kein automatisches System zu sein, sondern Einzelfallprüfung.

Die Rückerstattungen zeigen: Die Entwickler hören zu. Gleichzeitig macht die Community deutlich, dass nicht jeder Fall sofort bearbeitet wird. Manche warten seit Wochen. Vermutlich stapeln sich die Meldungen, und nicht jede Situation lässt sich eindeutig nachvollziehen. Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt. In Extraction-Shootern steht Vertrauen im Mittelpunkt. Wenn Spieler das Gefühl haben, bei unfairen Verlusten komplett allein gelassen zu werden, leidet die Motivation schnell.

Wer betroffen ist, sollte den Vorfall direkt im Spiel über die Sozialfunktionen oder den Match-Bildschirm melden. Zusätzlich helfen Screenshots, Clips und ein Support-Ticket. Je mehr Beweise, desto größer die Chance auf Hilfe. ARC Raiders bleibt hart, aber zumindest zeigt dieser Fall: Fairness ist den Entwicklern nicht egal.

Für 2026 hat Embark Studios bereits neue Maps angekündigt. Ob das reicht um an der Spitze zu bleiben? Bereits im März „schießt“ Bungie einen Konkurrenten ins Rennen, der bereits kurz nach Eröffnung der Vorbestellung aufgefallen ist.

