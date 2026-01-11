ARC Raiders: Neue Cheat-Methode sorgt für Ärger, selbst Streamer geraten in Verdacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gerade als sich ARC Raiders stabilisiert und viele Gamer wieder Hoffnung schöpfen, taucht die nächste unschöne Baustelle auf. Dieses Mal geht es nicht um klassische Cheat-Software oder offensichtliche Aimbots. Stattdessen nutzen einige PC-Spieler offenbar einen deutlich subtileren Weg und genau das macht die Sache so problematisch.

Berichten zufolge manipulieren einige Raider gezielt die lokalen Config-Dateien des Spiels, um sich massive Vorteile zu verschaffen. Das Bittere daran: Diese Methode ist schwerer zu erkennen, wirkt auf den ersten Blick „legitim“ und soll sogar von einzelnen Streamern genutzt werden.

ARC Raiders: Ultra-FOV und Sichtvorteile durch versteckte Einstellungen

Konkret geht es darum, dass Spieler interne Grenzen umgehen, indem sie Werte in den Konfigurationsdateien verändern. So lassen sich unter anderem ein extrem erweitertes Sichtfeld (Ultra-FOV) und spezielle High-Visibility-Presets erzwingen, die im normalen Spiel nicht vorgesehen sind. Das Resultat: Gegner werden früher erkannt, Bewegungen sind leichter zu verfolgen und Gefechte kippen zugunsten derjenigen, die diese Einstellungen missbrauchen. Besonders in einem Extraction-Shooter, in dem Wahrnehmung und Positionierung entscheidend sind, ist das ein klarer Wettbewerbsnachteil für alle anderen – vor allem für Konsolen-Spieler.

Innerhalb der Community wird das Thema bereits intensiv diskutiert. Auf Reddit, Discord und Twitch fällt Spielern auf, dass manche PC-Spieler mit auffällig weitem Blickwinkel und ungewöhnlich klarer Sicht unterwegs sind. Besonders heikel: Laut Community-Beobachtungen sollen auch einige Streamer diese Methode nutzen: bewusst oder zumindest stillschweigend akzeptieren. Namen werden bewusst nicht genannt.

Entwicklerteam weiß bereits Bescheid

Entwickler Embark Studios hat sich in den letzten Wochen bereits mehrfach zum Thema Cheating geäußert und angekündigt, das Anti-Cheat-System weiter auszubauen. Dazu zählen auch Maßnahmen gegen Out-of-Map-Exploits und ungewöhnliches Verhalten abseits klassischer Hacks. Laut Embark ist ein entsprechender Patch bereits in Arbeit und soll in den kommenden Wochen erscheinen. Einen konkreten Zeitplan gibt es allerdings noch nicht. Angesichts der aktuellen Situation wächst der Druck spürbar, denn Config-Manipulationen treffen den Kern des fairen Gameplays.

Das große Problem an Config-Cheats: Sie bewegen sich der sogenannten „Grauzone“. Viele Spieler argumentieren, sie würden „nur Einstellungen ändern“. Doch sobald diese Änderungen bewusst Spielmechaniken umgehen und Vorteile schaffen, ist die Grenze klar überschritten. Andererseits kennen wir diese Thema bereits aus vielen kompletiven Shootern am PC. Was ist erlaubt und was nicht? Für ein Spiel wie ARC Raiders, das stark von Spannung, Risiko und Chancengleichheit lebt, sind solche Methoden langfristig toxisch. Wenn ehrliche Spieler das Gefühl bekommen, systematisch benachteiligt zu sein, droht genau das, was viele Live-Service-Titel fürchten: schleichender Spielerschwund.

Jetzt braucht es klare technische Gegenmaßnahmen, transparente Kommunikation und im Idealfall auch konsequente Strafen. Aktuell kann ARC Raiders seine Spielerzahlen seit Release Ende Oktober konstant halten (via SteamDB.info), allerdings sollte man hier nachbessern, um die Spielerschaft nicht zu verlieren!

