ARC Raiders bald größer als Fortnite? – Streamer „übertreibt“ mit großer These

Es ist eine Aussage, die sofort polarisiert. Shroud, einer der bekanntesten Shooter-Streamer der Welt, glaubt fest daran, dass ARC Raiders das Zeug hat, größer als Fortnite zu werden. Nicht irgendwann, sondern langfristig. Für viele klingt das nach maßloser Übertreibung, für andere nach dem ersten echten Hinweis darauf, dass hier gerade etwas Besonderes entsteht.

Fakt ist: ARC Raiders hat einen Start hingelegt, von dem viele Multiplayer-Titel nur träumen können. Während große Namen wie Battlefield 6 nach dem Launch spürbar ihre Fans verloren, blieb die Kurve beim Extraction-Shooter von Embark Studios auffällig stabil. Genau diese Konstanz ist es, die aktuell für Gesprächsstoff sorgt.

Ein Multiplayer-Start, der hängen bleibt

ARC Raiders gilt für viele als der erfolgreichste Multiplayer-Launch des Jahres 2025. Nicht wegen gigantischer Marketingkampagnen, sondern weil der Titel Spielerinnen und Spieler offenbar binden kann. Die Mischung aus Extraction-Shooter, kooperativem Gameplay und einer ernsteren Tonalität trifft einen Nerv, vor allem bei Gamern, die genug von überdrehten Skins und Dauer-Events haben.

Shroud selbst hat das Spiel von Beginn an unterstützt. Er ging sogar so weit zu behaupten, die Game Awards 2025 seien „rigged“, weil ARC Raiders keine GOTY-Nominierung erhielt. Gleichzeitig zeigte er sich aber auch kritisch: In einer Phase drohte er offen damit, das Spiel wegen massiver Cheater-Probleme nicht mehr zu streamen. Dass er jetzt trotzdem wieder so offensiv über die Zukunft spricht, gibt seiner Aussage zusätzliches Gewicht.

„Größer als Fortnite“, was genau meint Shroud?

In einem aktuellen Stream erklärte Shroud, Arc Raiders sei für ihn das größte Spiel seit Fortnite. Er nannte Titel wie Valorant oder Apex Legends, sieht ARC Raiders aber langfristig sogar vor ihnen. Eine steile These und genau deshalb so brisant.

Denn objektiv betrachtet ist Fortnite aktuell kaum angreifbar. Millionen aktive Spieler, riesige Markenkooperationen, wöchentliche Content-Drops und ein Monetarisierungsmodell, das praktisch eine eigene Industrie darstellt. ARC Raiders ist dagegen noch jung, kleiner und bewusst zurückhaltender.

ARC Raiders so groß wie Fortnite? Warum viele Fans Shroud widersprechen

Selbst Teile der ARC Raiders-Community reagieren skeptisch. Nicht, weil sie dem Spiel wenig zutrauen, sondern weil der Vergleich mit Fortnite als falscher Maßstab empfunden wird. Fortnite ist längst mehr als ein Spiel. Es ist Plattform, Event-Bühne und Popkultur-Phänomen zugleich. Hinzu kommt: Entwickler Embark Studios hat bereits klar gemacht, dass es keine albernen Skins oder Promi-Crossover geben wird. Keine tanzenden Popstars, keine absurden Kostüme. Das stärkt die Identität des Spiels, limitiert aber gleichzeitig die Einnahmequellen, die Fortnite so dominant gemacht haben.

Genau hier liegt der Kern der Debatte. Vielleicht meint Shroud mit „größer“ nicht reine Spielerzahlen oder Umsätze. Vielleicht meint er Bedeutung, Langlebigkeit oder den Einfluss auf das Genre. ARC Raiders könnte sich als das Spiel etablieren, das zeigt, dass Multiplayer auch ohne Dauer-Clown-Show funktioniert. Fokussierter, ernster, gemeinschaftlicher. Vielleicht hat Embark Studios das Zeug dafür.

Ob das reicht, um Fortnite jemals „einzuholen“, ist fraglich. Aber dass ARC Raiders gerade eine Diskussion auslöst, die sonst nur absolute Schwergewichte auslösen, sagt bereits viel aus. ARC Raiders muss Fortnite nicht schlagen, um erfolgreich zu sein. Es muss nur beweisen, dass es seinen eigenen Weg gehen kann.

