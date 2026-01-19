Marathon startet nach wenigen Stunden extrem stark auf Steam – Kein Vergleich mit Concord

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kaum ist Marathon vorbestellbar, taucht das Spiel weit oben in den Steam-Bestsellercharts auf aktuell Platz 5 in den USA, global sogar in den Top 10. Für viele ist das ein deutliches Signal. Vor allem, weil ein Vergleich immer wieder bemüht wird: Concord. Und genau dieser Vergleich sorgt nun für neue Diskussionen.

Concord gilt für viele als abschreckendes Beispiel. Zum Launch schaffte es der Shooter nicht einmal in die Top 100 der Steam-Bestsellerliste. Technische Probleme, Login-Ausfälle und fehlendes Interesse sorgten dafür, dass das Spiel praktisch sofort als Flop abgestempelt wurde. Rückblickend der schlechteste Start für ein Live-Service-Spiel, dass bereits nach 2 Wochen eingestellt wurde.

Vor diesem Hintergrund wirkt Marathons aktueller Chart-Erfolg umso auffälliger. Schon jetzt liegt das Spiel deutlich vor etablierten Free-to-Play-Titeln und rangiert direkt hinter Schwergewichten wie ARC Raiders, Steam Deck und Counter-Strike 2. Zumindest in den USA, einem wichtigen Markt für Bungie.

Marathon ≠ Concord, sagen selbst Kritiker

Auf X.com (via PaulTassi) wird hitzig diskutiert. Einige fordern, den Begriff „Concord 2“ endlich fallen zu lassen. Andere weisen darauf hin, dass ein Bungie-Extraction-Shooter nicht mit einem völlig anderen Projekt verglichen werden sollte. Selbst Skeptiker räumen ein: Ein Start in den Steam-Top-10 ist kein Zufall, vor allem für ein Spiel, das vor Monaten noch als „tot bei Ankündigung“ galt. Gleichzeitig bleibt die Einordnung wichtig: Chartplatzierungen beweisen noch keinen langfristigen Erfolg. Vorbestellungen spiegeln Interesse wider, nicht Bindung. Doch sie zeigen, dass Marathon zumindest eines geschafft hat: Aufmerksamkeit.

Ein weiterer Faktor ist ARC Raiders, das aktuell die Charts als Vollpreistitel hinter Counter-Strike 2 auf Steam anführt. Viele fragen sich, ob der Erfolg eines Extraction-Shooters Spieler eher in das Genre zieht oder ob Marathon direkt um dieselbe Zielgruppe kämpfen muss. Bungies exzellentes Gunplay wird oft genannt, aber ob das allein reicht, bleibt offen.

Einige Stimmen betonen auch: Selbst wenn Marathon kein Mega-Hit wird, könnte es dennoch erfolgreich genug sein oder zumindest kein Desaster auf Concord-Niveau. Für Bungie steht dennoch viel auf dem Spiel.

Fix ist: Marathon ist noch kein Selbstläufer! Aber eines lässt sich jetzt schon sagen: Der Start ist nicht vergleichbar mit Concord. Es wird kein Concord 2 werden. Während Concord praktisch unsichtbar blieb, startet der Extraction-Shooter von Bungie mit messbarer Nachfrage. Ob daraus ein nachhaltiger Erfolg wird, entscheidet sich erst nach dem Launch. Nach wenigen Stunden in der Vorbestellung schon soweit oben zeigt, dass viel Vorfreude darauf besteht.

