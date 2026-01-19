Marathon hat einen Release-Datum: Bungies Comeback startet am 05. März 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bungie meldet sich mit einem klaren Statement zurück: Marathon erscheint am 5. März 2026 für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Nach Monaten der Stille und vielen Fragen rund um das Projekt steht nun fest, wann Spielerinnen und Spieler erstmals selbst nach Tau Ceti IV aufbrechen dürfen. Begleitend zur Ankündigung hat Bungie nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, sondern auch umfangreiche Details zu Editionen, Vorbestellerboni, einer Collector’s Edition und sogar einem limitierten DualSense-Controller enthüllt.

In Marathon schlüpfst du in die Rolle sogenannter Runner, biokybernetischer Söldner, die eine verlorene Kolonie auf Tau Ceti IV erkunden. Was nach klassischem Sci-Fi klingt, ist ein Survival-Extraction-Shooter, in dem jede Mission ein Risiko darstellt. Feindliche Sicherheitskräfte, andere Spieler und unvorhersehbare Umweltgefahren machen jeden Einsatz zu einer Gratwanderung zwischen Beute und Verlust.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt deutlich, wohin die Reise geht: hohe Spannung, taktische Entscheidungen und ein Stil, der sich klar von Destiny unterscheidet, aber Bungies Handschrift nicht verleugnet.

Bungie setzt auch erzählerisch auf Qualität. Der englischsprachige Voice-Cast liest sich wie ein Who’s who der Spielebranche. Mit dabei sind unter anderem Roger Clark, Neil Newbon, Ben Starr, Jennifer English, Dave Fennoy, Erica Lindbeck und Elias Toufexis. Alle unterstützten Sprachen erhalten vollständig lokalisierte Dialoge, weitere Sprecher sollen später folgen. Bungie betont, dass die Spielwelt auch akustisch kontinuierlich erweitert wird.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Marathon: Editionen, Vorbestellerboni und Crossplay

Marathon erscheint als Standard Edition (39,99 Euro) und Deluxe Edition (59,99 Euro), beide mit vollständigem Cross-Play und Cross-Save. Vorbesteller erhalten exklusive kosmetische Inhalte, darunter Waffenornamente, Abzeichen und Hintergründe. Zusätzlich profitieren Destiny-2-Spieler von thematisch passenden Ingame-Belohnungen.

Das ist in der Standard-Edition enthalten:

Zugang zu allen Gameplay-Updates (Karten, Runner-Hüllen, Events usw.) im Laufe des Jahres

Bei der Vorbestellung von Marathon ist Folgendes inbegriffen: ZERO STEP 004 – Stil: Taktische NK-Seitenwaffe ZERO STEP RC – Waffentalisman ZERO STEP SHIFT – Waffensticker APOGEE INTERCEPT – Hintergrund APOGEE INTERCEPT – Abzeichen

Zusätzlich gibt es folgende Destiny 2-Prämien, die mit dem Bungie.net-Konto verknüpft sind: UESC-Echo-Typ-Hülle – Exotischer Geist UESC-Rover – Exotisches Schiff UESC-Sprinter – Exotischer Sparrow



Die Deluxe Edition legt noch nach: Ein Premium-Prämienpass-Gutschein, zusätzliche Tokens und exklusive Kosmetika für Waffen und Runner-Hüllen richten sich klar an Spieler, die langfristig einsteigen wollen.

Das bietet die Deluxe-Edition zusätzlich:

1x Premium-Prämienpass-Gutschein

200 SILK-Prämienpass-Tokens zum Freischalten von Pass-Prämien

Waffen-Kosmetik: MIDNIGHT DECAY – Misriah 2442 – Pumpgun MIDNIGHT DECAY – Überrennen-SG

Runner-Hülle-Kosmetik: MIDNIGHT DECAY – Vandal-Hülle MIDNIGHT DECAY – Destroyer-Hülle MIDNIGHT DECAY – Assassin-Hülle MIDNIGHT DECAY – Thief-Hülle



Collector’s Edition für Hardcore-Fans

Für Sammler gibt es eine umfangreiche Marathon Collector’s Edition. Herzstück ist eine 1:6 Thief-Runner-Statue mit LED-Beleuchtung, ergänzt durch Sammlerstücke wie eine WEAVEworm-Minifigur, Postkarten, Aufnäher und eine hochwertige Präsentationsbox. Käufer erhalten zusätzlich exklusive Ingame-Boni.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Das bietet die Collector’s Edition:

Alle Inhalte der Deluxe Edition (nur für die Spielcode-Version)

Thief-Runner-Hülle-Statue im Maßstab 1:6 mit LED-Beleuchtung

WEAVEworm-Minifigur als Sammlerstück

Aufnäher mit gesticktem Design zum Aufbügeln

Sechs Postkarten mit verschiedenen Motiven

Premium-Verpackung im Sechseck-Design mit Lentikular-Poster

Hochwertige Ausstellungsbox mit detaillierter Umgebungs-Kunst zur Präsentation

Bonus-Kosmetikgegenstände im Spiel beim Kauf im Bungie Store oder über PlayStation Direct: ZERO STEP – Abzeichen ZERO STEP – Hintergrund



Passend zum Release erscheint ein Marathon Limited Edition DualSense-Controller. Das Design greift die kantige, futuristische Ästhetik des Spiels auf. Der Preis liegt bei 84,99 Euro, Vorbestellungen starten am 29. Januar 2026, der Verkaufsstart erfolgt am 5. März 2026.

Mit dem Release-Datum, einem starken Trailer und einer klaren Positionierung zeigt Bungie, dass Marathon kein Nebenprojekt ist. Der Mix aus Survival, PvP-Spannung und Story-Fokus soll den einstigen Halo-Entwickler zurück ins Zentrum der Shooter-Diskussion bringen. Ob das gelingt, wird sich im März zeigen. Immerhin hat man kurz vor Release eine kreative Schlüsselfigur verloren. Wie das ausgeht ist ungewiss. Der Startschuss ist jedenfalls gefallen.

Quelle: Pressemitteilung

