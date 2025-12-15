Marathon wird günstiger als gedacht & Bungies neue Pläne überraschen Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach Monaten voller Unsicherheit gibt es endlich handfeste Neuigkeiten: Marathon erscheint im März 2026 und wird 39,99 € kosten. Bungie hat damit nicht nur den Release-Zeitraum und Preis bestätigt, sondern auch erstmals sehr konkret erklärt, was du für dein Geld bekommst – und das klingt deutlich ambitionierter als viele erwartet hätten.

Der Weg bis hierhin war holprig. Ursprünglich für September 2025 geplant, wurde Marathon nach durchwachsenen Alpha-Tests auf unbestimmte Zeit verschoben. Dazu kamen Plagiatsvorwürfe und Berichte über interne Probleme bei beim einstigen Halo-Entwickler. Umso wichtiger ist dieses neue Lebenszeichen: Marathon lebt und Bungie will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

Einmal kaufen und alles spielen

Mit dem Kauf von Marathon erhältst du vollen Zugriff auf das komplette Spiel inklusive einer Roadmap aus kostenlosen Gameplay-Updates über das Jahr hinweg. Bungie setzt dabei klar auf ein Modell ohne Druck: Die Rewards-Pässe laufen nicht ab. Du kannst also auch später einsteigen und alte Pässe nachholen, ohne Inhalte zu verlieren.

Auch beim Thema Monetarisierung macht Bungie eine klare Ansage: Marathon wird niemals Pay-to-Win sein. Überleben, Ausrüstung und Fortschritt hängen von deinem Skill und deinen Entscheidungen ab, nicht davon, wie viel Geld du ausgibst. Gerade in Zeiten von aggressiven Live-Service-Modellen und Battle Pass-Systemen ist das richtig (und gut).

Marathon: Pläne für Season 01, neue Maps und das „Cryo-Archive“

Schon zum Start erwartet dich mehr als nur ein Grundgerüst. Season 01 führt dich tief in das Cryo Archive der UESC Marathon, eine Endgame-Zone, die als besonders herausfordernd beschrieben wird. Zusätzlich sind neue Maps, Runner-Shells, Events und weitere Inhalte fest eingeplant. Bungie hat außerdem bestätigt, dass du Marathon nicht aus Angst vor verpassten Belohnungen spielen sollst, sondern weil du Lust darauf hast. Dieses Design-Ziel zieht sich durch alle Systeme.

In einem neuen Video „Vision of Marathon“ zeigt Bungie umfangreiches Gameplay-Material und erklärte, wie stark sich der Extraction-Shooter seit der Alpha weiterentwickelt hat. Neu hinzugekommen sind unter anderem Proximity Chat, eine Solo-Queue und Rook, eine spezielle Runner-Shell, mit der du laufenden Matches beitreten kannst.

Die Spielwelt selbst wird deutlich düsterer und greifbarer inszeniert, wie Bungie mitteilt. Gefallene Runner bleiben als Leichen zurück und verfallen mit der Zeit, Umgebungen erzählen ihre eigenen Geschichten, und Audio spielt eine zentrale Rolle für Orientierung und Spannung. Insgesamt gibt es vier Zonen: drei Oberflächengebiete (Perimeter, Dire Marsh, Outpost) sowie das Cryo Archive als Endgame-Herausforderung.

Loot, Fraktionen und dein eigener Spielstil

Auch beim Loot-System geht Bungie in die Tiefe. Waffen lassen sich stark modifizieren, bis hin zu experimentellen Varianten, etwa wenn sich eine SMG wie ein Needler (Nadelwerfer, bekannt aus Halo) anfühlt. Dazu kommen verschiedene Runner-Shell-Archetypen, mit denen du deinen Spielstil gezielt anpassen kannst.

Fraktionen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie geben dir Aufträge, beeinflussen deinen Fortschritt und schalten über Upgrade-Bäume saisonale Belohnungen frei. Ergänzt wird das Ganze durch den Codex, der deine Erfolge, Lore-Funde und narrative Entdeckungen sammelt und mit exklusiven kosmetischen Inhalten belohnt.

Ob Marathon am Ende hält, was diese Pläne versprechen, wird sich erst im März 2026 zeigen. Über eine frühere Beta-Phase ist noch nichts bekannt. Klar ist aber: Bungie meint es ernst. Ein fairer Preis, kein Pay-to-Win und ein klarer Content-Plan nach dem Release von Marathon sind genau das, was viele Fans gefordert haben. Schlussendlich muss man die Destiny- und Halo-Fans wohl zum Release abholen. Ob das gelingt wird man sehen.

