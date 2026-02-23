Marathon greift hart durch: Bungie kündigt lebenslange Cheater-Banns an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In wenigen Tagen erscheint Marathon und Entwickler Bungie (bekannt für Halo – bis 2010 – und Destiny) macht schon jetzt unmissverständlich klar, wie ernst es dem Studio mit Fairness ist. In einem neuen Blogpost zur Netzwerk- und Sicherheitsstruktur des PvEvP-Extraction-Shooters erklärt das Entwicklerteam: Wer beim Cheaten erwischt wird, wird dauerhaft gesperrt. Für immer. Keine zweite Chance.

Die Botschaft ist deutlich formuliert: „Wer beim Cheaten erwischt wird, wird für immer von Marathon ausgeschlossen, ohne zweite Chance.“ Deutlicher geht es kaum. Gut so. Gerade bei kompetitiven Multiplayer-Spielen ist Cheating ein explosives Thema. Wallhacks, Aimbots oder Exploits können eine gesamte Community vergiften. Und das oft schneller, als Entwickler reagieren können.

Bungie scheint aus den Erfahrungen mit früheren Online-Titeln gelernt zu haben. Im Blogpost auf Bungie.net wird betont, dass Marathon auf dedizierte Server setzt und mit Systemen wie „Fog of War“ arbeitet, um etwa Wallhacks technisch einzuschränken. Doch Technik allein reicht nicht. Deshalb der harte Kurs. Wer Cheats nutzt oder sogar entwickelt, wird permanent gebannt.

Keine Gnade, aber ein Einspruchssystem

Ganz ohne Sicherheitsnetz kommt das System allerdings nicht aus. Bungie räumt ein, dass kein Anti-Cheat-System perfekt ist. Deshalb wird es ein Einspruchsverfahren geben. Falls du also fälschlicherweise gebannt wirst, kannst du deinen Fall prüfen lassen. Das ist wichtig. Denn falsch-positive Banns können genauso frustrierend sein wie Cheater selbst.

In diversen Multiplayer-Foren ist die Stimmung überwiegend zustimmend. Viele Gamer begrüßen die klare Linie. Gerade im Extraction-Genre, in dem jede Runde Zeit, Loot und Fortschritt kostet, ist Cheating besonders zerstörerisch. Wer einmal mehrere Matches hintereinander auf offensichtliche Cheater trifft, verliert schnell die Motivation, überhaupt zurückzukehren.

Doch es gibt auch Skepsis. Veteranen wissen: Jede Anti-Cheat-Strategie klingt vor Release stark. Entscheidend ist, wie konsequent sie durchgezogen wird. Und wie schnell Bungie reagieren kann, wenn neue Exploits auftauchen. Ein Lied davon singen kann auch Embark Studios mit ARC Raiders.

Marathon: Bungie setzt viel auf Vertrauen

Für die einstigen Halo- und Destiny-Entwickler steht viel auf dem Spiel. Marathon ist kein klassischer Nachfolger, sondern eine Neuinterpretation einer alten Marke. Der Shooter soll langfristig bestehen und das funktioniert nur mit einer stabilen, fairen Community.

Ein harter Anti-Cheat-Kurs ist daher nicht nur eine technische Entscheidung, sondern eine strategische. Wenn Marathon in den ersten Wochen als „verseucht“ wahrgenommen würde, könnte das Projekt schnell Schaden nehmen.

Lebenslange Banns sind kein PR-Gag, sondern eine Ansage. Ob das System im Alltag hält, was es verspricht, wird sich nach Release zeigen.

