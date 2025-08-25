Twitch verliert Zuschauer: Bot-Bann sorgt für massiven Einbruch

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Twitch ist die größte Livestreaming-Plattform der Welt. Doch seit dem 21. August sind die Zuschauerzahlen deutlich gesunken. Laut Twitch Tracker verzeichnete die Seite bis zu 24 Prozent weniger Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche.

Der Grund dafür liegt nicht in technischen Problemen oder fehlenden Events, sondern in einem harten Durchgreifen gegen Viewbots. Diese Bots sind keine echten Menschen, sondern Programme, die Streams künstlich aufblähen. Jeder kann sie kaufen und einsetzen – oft sogar ohne Wissen des Streamers.

Werbung

Das Ergebnis ist jetzt klar sichtbar: Hunderttausende angebliche Zuschauer existierten nie wirklich.

Twitch sperrt Viewbots – Selbst große Streamer spüren den Einbruch

Nicht nur die Plattform selbst, auch bekannte Gesichter verlieren Zuschauer. Besonders Asmongold, einer der größten Twitch-Streamer, verzeichnete Einbrüche von 20 bis 30 Prozent. Einzige Ausnahme: Sein Stream zur Gamescom-Show Opening Night Live brachte kurzzeitig mehr Reichweite.

Auch den deutschen Streamern ist dies aufgefallen. Montanablack hat auf X.com (vormals Twitter) den Beitrag von Twitch Support geteilt:

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Ehrlichere Zahlen für die Zukunft

Für viele Streamer ist der Rückgang schmerzhaft. Doch langfristig könnte die Plattform davon profitieren. Denn Twitch zeigt mit dem Bann, dass es die Manipulation von Zuschauerzahlen nicht mehr duldet.

Die echten Zahlen sind nun sichtbar, auch wenn sie kleiner sind. Für die Community bedeutet das mehr Transparenz und für Werbepartner zuverlässigere Daten. Kurzfristig mag es wehtun, doch auf lange Sicht könnte es ein Gewinn für Twitch sein.

Wenn du nach österreichischen Streamern suchst können wir dir unsere Schwesterseite, Game.AT, empfehlen. Dort findest du eine Livestreaming-Datenbank von Twitch-Streamern aus Österreich!

Werbung

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 7? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!