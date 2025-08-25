DailyGame
Harte Strafe gegen Bots zeigt Wirkung

Twitch verliert Zuschauer: Bot-Bann sorgt für massiven Einbruch

Twitch hat Viewbots gesperrt - und sofort brachen die Zuschauerzahlen um fast 24 Prozent ein.

Twitch ist die beliebteste Livestream-Plattform der Welt. - Bild: Twitch, Amazon
Twitch ist die größte Livestreaming-Plattform der Welt. Doch seit dem 21. August sind die Zuschauerzahlen deutlich gesunken. Laut Twitch Tracker verzeichnete die Seite bis zu 24 Prozent weniger Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche.

Der Grund dafür liegt nicht in technischen Problemen oder fehlenden Events, sondern in einem harten Durchgreifen gegen Viewbots. Diese Bots sind keine echten Menschen, sondern Programme, die Streams künstlich aufblähen. Jeder kann sie kaufen und einsetzen – oft sogar ohne Wissen des Streamers.

Das Ergebnis ist jetzt klar sichtbar: Hunderttausende angebliche Zuschauer existierten nie wirklich.

Twitch sperrt Viewbots – Selbst große Streamer spüren den Einbruch

Nicht nur die Plattform selbst, auch bekannte Gesichter verlieren Zuschauer. Besonders Asmongold, einer der größten Twitch-Streamer, verzeichnete Einbrüche von 20 bis 30 Prozent. Einzige Ausnahme: Sein Stream zur Gamescom-Show Opening Night Live brachte kurzzeitig mehr Reichweite.

Auch den deutschen Streamern ist dies aufgefallen. Montanablack hat auf X.com (vormals Twitter) den Beitrag von Twitch Support geteilt:

Ehrlichere Zahlen für die Zukunft

Für viele Streamer ist der Rückgang schmerzhaft. Doch langfristig könnte die Plattform davon profitieren. Denn Twitch zeigt mit dem Bann, dass es die Manipulation von Zuschauerzahlen nicht mehr duldet.

Die echten Zahlen sind nun sichtbar, auch wenn sie kleiner sind. Für die Community bedeutet das mehr Transparenz und für Werbepartner zuverlässigere Daten. Kurzfristig mag es wehtun, doch auf lange Sicht könnte es ein Gewinn für Twitch sein.

Wenn du nach österreichischen Streamern suchst können wir dir unsere Schwesterseite, Game.AT, empfehlen. Dort findest du eine Livestreaming-Datenbank von Twitch-Streamern aus Österreich!

