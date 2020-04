Call of Duty: Warzone erreicht 50 Millionen Spieler – aber nicht schneller als Apex Legends

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty: Warzone schoss mit einem kometenhaften Bereich der Battle Royale-Spiele heraus Das Spiel erreichte seine Meilensteine ​​bei der Anzahl der frühen Spieler weitaus schneller als andere kostenlose Battle Royales, aber das war mit der Stärke des Namens “Call of Duty” zu erwarten. Wie sehen die Charts einen Monat nach dem Start aus?

Das Wachstum von Warzone hat sich seit dem Start etwas verlangsamt, jedoch auf den Standard, den die Anzahl der Apex Legends-Spieler festgelegt hat. Warzone hat jetzt über 50 Millionen Spieler, 31 Tage nach dem Start. Apex Legends meldete diese Zahl ebenfalls in etwa einem Monat – insbesondere 28 Tage nach dem Start. Die Tatsache, dass der Titanfall-Ableger gegen ein kostenloses Call of Duty-Spiel antritt, ist ziemlich beeindruckend, und beide Spiele hatten keinen Mangel an Erfolg.

Warzone erreichte in den ersten 24 Stunden sechs Millionen Spieler und innerhalb von zehn Tagen 15 Millionen, wesentlich schneller als Apex Legends. Es gibt keinen direkten Vergleich für die dazwischenliegende Zahl, da EA und Activision unterschiedliche Meilensteine ​​meldeten – Warzone erreichte in zehn Tagen 30 Millionen Spieler, während Apex Legends in sieben Tagen 25 Millionen erreichte.

Die Welt scheint auf jeden Fall noch nicht müde von Battle Royale-Spielen zu sein.

Call of Duty: Modern Warfare Season 3 hat gerade begonnen, mit einer Vielzahl neuer Inhalte für Modern Warfare selbst und den kostenlosen Battle Royale-Ableger, Warzone.