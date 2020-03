Call of Duty: Warzone überschritt die 30-Millionen-Spieler-Grenze flotter als Fortnite

(C) Activision

Die Anzahl der Call of Duty: Warzone-Spieler hat bereits zehn Tage nach ihrem weltweiten Start einen Meilenstein von 30 Millionen Spielern erreicht und Fortnite im Rennen um diesen wichtigen Meilenstein geschlagen.

“Über 30 Millionen von euch sind vorbeigekommen, um #Warzone zu spielen”, erklärte der offizielle Twitter-Account von Call of Duty. “Danke an diese tolle Community.”

Call of Duty: Warzone startete am 10. März 2020 mit gleich 6 Millionen Spielern am ersten Tag. Die Anzahl der Spieler wurde nach nur 10 Tagen verfünffacht. Und wie schlug sich Fortnite im Vergleich?

Das Battle Royale-Spiel von Epic Games startete am 26. September 2017 erstmals. Die 30-Millionen-Spieler-Marke wurde nicht nach 10 Tagen erreicht, auch nicht nach 30 Tagen, sondern benötigte volle 2 Monate.

Damit geht dieser Meilenstein des ersten Free-2-Play-Call of Duty-Titels in die Geschichte ein. Damit legte das neueste Battle Royale-Spiel am Markt einen tollen Start hin, wie letztes Jahr auch der EA-Ableger Apex Legends, dass aus dem Titanfall-Universum entstammte. Apex Legends erreichte seinen Höhepunkt bei 70 Millionen Spielern, bevor die Kurve Ende 2019 wieder nach unten ging.

Nur die Zeit wird zeigen, ob CoD: Warzone seinen jüngsten Erfolg beibehalten kann oder nicht. Warzone führte übringes einige neue Mechaniken in das Sub-Shooter-Genre ein. So ist ein schneller Tod im Spiel nicht gleich der Beginn einer neuen Runde: im Gulag kann man sich im 1 gegen 1 behaupten und kehrt wieder ans Schlachtfeld zurück. Wie das am besten geht verrät unser Guide-Beitrag.

CoD: Warzone ist aktuell für PC, Xbox One und PS4 kostenlos erhältlich.