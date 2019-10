Apex Legends erreicht 70 Millionen Gamer, aber was ist mit Titanfall 3?

Titanfall 2 - (C) EA

Electronic Arts (EA) gab kürzlich bekannt, dass der kostenlose Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment, Apex Legends, 70 Millionen Spieler überschritten hat und dass sie angesichts des Erfolgs die Anzahl der Live-Titel ihrer Kern-Franchise verdoppeln werden. Also eine Ankündigung für Titanfall 3? Oder doch nicht?

Während der letzten Fragen zu Investoren, dem COO und CFO von EA, sagte Blake Jorgensen, dass sich das Respawn-Team aufgrund des Erfolgs von Apex Legends auf absehbare Zeit weiterhin auf den Battle Royale-Titel konzentrieren wird und dass EA als solches nicht den Fokus auf Titanfall 3 legt.

“Es könnte sicherlich ein separater Titel sein”, sagte Jorgensen, als er gefragt wurde, ob wir jemals wieder eine Fortsetzung von Titanfall (transkribiert von VGC) sehen würden. “Wir möchten das Team wirklich auf Apex fokussieren, weil wir sehen, dass es dort so viele Möglichkeiten gibt. Daher kann ich Ihnen keine Vorstellung davon geben, ob und wann es kommen wird, aber es ist immer noch eine großartige Marke und wir haben auf jeden Fall gewonnen.”

Respawn Entertainment bestätigte zu Beginn des Jahres, dass sich Titanfall 3 noch nicht in der Entwicklung befindet, obwohl seitdem mehrere Berichte über Titanfall-Projekte vorliegen, die für EA in Vorbereitung sind. Angesichts der Äußerungen von Jorgensen scheint es, als wären diese Pläne auf Eis gelegt worden, da Respawn sich ganz auf Apex Legends konzentrieren möchte.

Was Live-Titel angeht, stehen bei EA viele Dinge an. So soll 2022 ein neuer Battlefield-Titel kommen. Dragon Age 4, ebenfalls für 2022 geplant, soll ebenfalls als Live-Titel erscheinen. Allerdings könnte Titanfall 1 auch als Remaster erscheinen, nachdem EA sogenannte “Fanfavoriten” neu auflegen möchte.