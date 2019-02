Mit Apex Legends landete Respawn Entertainment einen Free-2-Play-Hit, welcher in nur 8 Stunden die 1-Million-Gamer-Marke überschritten hat. Doch was ist mit Titanfall 3? „Mehr Titanfall“ bedeutet was konkret?

Nicht nur der Respawn-Chef spricht über Titanfall, auch der CEO von Publisher EA, Andrew Wilson. Dieser bestätigte in einer Investorenkonferenz, dass ein „Premium“-Produkt kommen wird. Es könnte sich um ein Videospiel handeln, aber nicht Titanfall VR, es könnte aber auch ein Küchengerät sein. Was auch immer, es kommt 2019.

Wie Vince Zampella, Respawn-Chef, via Twitter verlautbarte arbeite man auch an „mehr Titanfall“. Sie lieben es, in diesem verrückten Universum experimentieren zu können. Aber was genau das sein soll? Diese Aussage bleibt man uns schuldig! Für Apex Legends hingegen soll es „tonnenweise“ Content geben, so der Plan. Derzeit erwarte man das Feedback der Gamer.

Ob wir Titanfall 3 damit so schnell zu sehen bekommen? Eher nicht.