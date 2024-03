Apex Legends: Hacker stören Profi-Turnier

Das Regionalfinale der Apex Legends Global Series (ALGS) in Nordamerika wurde verschoben. Hacker haben das Turnier gestört. Viele Fans und Profispieler fordern deshalb ein besseres Anti-Cheat-System.

ALGS hat vor kurzem die ersten Turniere der nordamerikanischen Etappe ausgetragen. Dabei wurden die 12 Vertreter der Region für die Split 1 Playoffs im Mai ermittelt. Die Gültigkeit des Turniers wurde jedoch infrage gestellt. Während eines Spiels entdeckte der Spieler Noyan “Genburten” Ozkose live im Stream, dass ihm ein Hacker Wallhacks verpasst hatte. Dies zwang ihn dazu, sein Apex-Legends-Match sofort zu beenden. Der Hacker hinterließ auch Nachrichten auf Genburtens Bildschirm, die bewiesen, dass der Spieler die Cheats nicht vorher installiert hatte. Genburten wurde später aus dem Spiel entfernt. ALGS setzte Spiel 4 zurück, obwohl Profis und -Fans Bedenken äußerten.

Leider musste das vierte Spiel aufgrund eines weiteren Hacking-Vorfalls abgebrochen werden. Phillip “ImperialHal” Dosen von TSM entdeckte, dass ihm ein Aimbot vom Hacker gegeben wurde. ALGS verkündete kurz darauf auf X, dass das NA-Finale bis auf Weiteres verschoben wird, da die Integrität der Spiele gefährdet ist. Es wird bald weitere Informationen dazu geben.

Due to the competitive integrity of this series being compromised, we have made the decision to postpone the NA finals at this time.

We will share more information soon.

— Apex Legends Esports (@PlayApexEsports) March 18, 2024