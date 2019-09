Lebenszeichen: Dragon Age 4 hat „ein großes und wachsendes Team, das die Vorproduktion durcharbeitet“

Dragon Age 4 - (C) BioWare/EA

BioWare befindet sich derzeit möglicherweise in einem Zustand der Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Zukunft von Anthem, aber erfahrene Fans des Studios müssen sich auf einige Dinge (vorsichtig) freuen. Das größte davon ist Dragon Age 4 (oder wie auch immer sie es nennen), das bei den The Game Awards des letzten Jahres mit einem kurzen und kryptischen Teaser offiziell enthüllt wurde.

Seitdem gab es nur sehr wenige Updates für das Spiel – hauptsächlich haben wir Gerüchte von externen Quellen erhalten, die über die Entwicklungsprobleme des Spiels in früheren Iterationen und darüber, wie BioWare noch einige Aspekte des Spiels herausfinden muss, gesprochen haben. Erst kürzlich hat der Hauptproduzent des Spiels auch BioWare verlassen. Jetzt hat der General Manager von BioWare, Casey Hudson, einen Update-Blog auf der offiziellen Website des Studios veröffentlicht, um uns einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Spiels zu geben.

Über anstehende Projekte sprach Hudson nicht über das nächste Dragon Age-Spiel, sondern sagte:

„Ich kann bestätigen, dass der Schreckenswolf tatsächlich aufsteigt.“

Dragon Age 4 erscheint erst in vielen, vielen Jahren …

Dies ist natürlich eine Phrase, die die Fans erkennen werden, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es auch so war, wie Dragon Age 4 letztes Jahr angekündigt wurde. Laut Hudson gibt es in BioWare Edmonton ein “großes und wachsendes” Team, das derzeit an dem Spiel arbeitet, während es “durch die Vorproduktion” geht.

“Anhand der Fortschritte, die ich sehe, kann ich bestätigen, dass der Schreckenswolf tatsächlich aufsteigt”, sagt Hudson.

Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir etwas Konkretes von diesem Spiel sehen, wenn man bedenkt, dass es sich noch in der Vorproduktion befindet, was bedeutet, dass wir hier über ein Spiel der nächsten Generation sprechen. Ich denke, ich spreche für alle BioWare-Fans, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass sie das richtig machen und schnell zu ihrem früheren, ruhmreichen Selbst zurückkehren. Anthem war leider nicht das goldene Ei, dass man sich erhofft hat.