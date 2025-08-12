EA lehnt BioWares Vorschlag für Dragon Age Origins Remake und Trilogie-Remaster ab

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Chance auf „Dragon Age Legendary Edition“ vertan! Viele Fans träumten schon lange davon: ein rundum erneuertes Dragon Age: Origins oder gleich ein Remaster der gesamten Trilogie, ähnlich wie bei der Mass Effect Legendary Edition. Laut dem ehemaligen BioWare-Produzenten Mark Darrah hätte es dazu tatsächlich kommen können, wenn Publisher EA zugestimmt hätte.

In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays verriet Darrah, dass BioWare mehrfach über mögliche Neuauflagen gesprochen habe. Doch EA habe den Plänen nie grünes Licht gegeben – trotz der offensichtlichen finanziellen Chancen.

Werbung

Dragon Age Legendary Edition: Von einfachem Remaster bis zum Frostbite-Remake

Laut Darrah, der 2022 BioWare nach 24 Jahren verlassen hat, gab es verschiedene Ideen:

Ein einfaches Remaster von Origins, Dragon Age II und Inquisition

Ein aufwendiges Remake von Origins in moderner Grafik

Eine Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Modding-Team, um das erste Spiel in der Frostbite-Engine neu zu erstellen

Darrah sah darin die perfekte Möglichkeit, die Marke vor einem neuen Teil wieder ins Rampenlicht zu rücken.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

EA wollte kein Remaster zu Dragon Age

Doch laut Darrah war EA „historisch gesehen eher gegen Remaster“. Selbst die Mass Effect Legendary Edition sei eine Ausnahme gewesen. Er bezeichnete es als „seltsam, dass ein börsennotiertes Unternehmen scheinbar gegen leicht verdientes Geld ist“. EA habe BioWare zwar nicht ausdrücklich verboten, an einem Remaster zu arbeiten, aber jede Neuauflage hätte aus dem bestehenden Studio-Budget finanziert werden müssen. Ein unrealistisches Szenario angesichts laufender Großprojekte.

Werbung

Ein weiteres Problem: Die Dragon Age-Reihe ist technisch schwieriger zu modernisieren als Mass Effect. Die drei Spiele laufen auf zwei unterschiedlichen Engines, und gerade die älteren Systeme seien „wirklich zickig“. Außerdem hätte man zu viel BioWare-Personal an das Remake binden müssen. Zu viel finanzieller Aufwand für EA.

Letztlich blieb die Idee laut Darrah bei einem „Soft Pitch“ hängen. Einer unverbindlichen Vorstellung ohne konkrete Produktionsplanung. Damit blieb Fans eine Dragon Age Legendary Edition verwehrt, die alle drei Spiele in einem modernen Paket hätte vereinen können.