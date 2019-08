Der leitende Produzent Ben Irving hat sein Verlassen von BioWare angekündigt, nachdem er 8 Jahre lang für die Firma gearbeitet hat. Die Ankündigung kommt nur eine Woche nach dem lang erwartetem Anthem Update Cataclysm.

Zum Abschied verkündete er uns auf Twitter noch folgende Worte:

(2/3) I will forever be grateful to all the people who gave me the chance to work on great products with amazing people. I believe Anthem has a bright future – there is a great team working on it and I look forward to following its progress (and playing it!) from the sidelines.

— Ben Irving (@BenIrvo) 15. August 2019