Call of Duty: Warzone erreicht 30 Millionen Spieler

Call of Duty Warzone - (C) Activision

Wie heute angekündigt, hat Call of Duty: Warzone, die erste kostenlose Version des Franchise-Anbieters und die zweite Version des Battle Royale-Genres, das gewaltige Kunststück geschafft, über 30 Millionen Spieler zu gewinnen. Beeindruckender ist jedoch, dass dieser Erfolg nur zehn Tage nach dem ersten Starttermin von Call of Duty Warzone am 10. März 2020 erzielt wird.

Die Ankündigung erfolgte über einen Beitrag auf der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty. Der Beitrag war von Natur aus recht einfach und gab an, dass das Spiel 30 Millionen Spieler-Marke erreicht wurde. Man bedankte sich bei der Community und lud ein in das kostenlose Spiel reinzuhüpfen.

Das Gameplay von Warzone ist relativ unkompliziert und besteht hauptsächlich aus einer Mischung aus Grundmechanik des Battle Royale und dem typischen Gameplay und den Funktionen von Call of Duty. Warzone behält den Battle Royale-Standard bei, Spieler auf eine Karte mit Waffen und Fahrzeugen mit nur einem Leben und einem einzigen Gewinner zu werfen, und verfügt über eine ungewöhnlich große Anzahl von Spielern mit insgesamt bis zu 150 Spielern.

Warzone verwendet jedoch auch Gameplay-Elemente aus den Hauptspielen von Call of Duty, einschließlich Loadouts, Killstreaks und Vergünstigungen. Diese Elemente werden dann häufig auf irgendeine Weise optimiert, damit sie besser in den Rahmen eines Battle Royale-Spiels passen.

Nach einer Woche: Fast so erfolgreich wie Black Ops und Modern Warfare 3 in ihren gesamten Lebenszeiten

Über 30 Millionen Spieler platzieren Call of Duty: Warzone mit den beiden meistverkauften Einträgen in der Serie, Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Modern Warfare 3, von denen jede etwas weniger als 31 Millionen Einheiten verkaufte. Der Hauptunterschied zu Warzone, der ihm sehr hilft, besteht jedoch darin, dass es sich um einen kostenlosen Titel handelt, im Gegensatz zu Black Ops und Modern Warfare 3, die allesamt zum Kaufen waren.

Während Konkurrenten wie Fortnite die Gesamtzahl der Spieler bis in die Hunderte von Millionen erreicht haben, zeigt sich der Erfolg von Call of Duty: Warzone in der kurzen Zeit, für die es verfügbar war. Dieser Anstieg der Popularität ist vielleicht am vergleichbarsten mit Apex Legends, das in seiner ersten Woche über 25 Millionen Spieler erreichte.

Das Wachstum von Warzone ist sicherlich noch grenzenlos. Es ist derzeit für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.