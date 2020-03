Fortnite: Dataminer entdeckte neue Lebensmittel im Spiel

Fotomontage von DailyGame. Bananen-Foto von "fitforfun.de". Fortnite (C) Epic Games

Während Fortnite eines der beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts sein mag, leidet es an einem offensichtlichen Fehler: einem Mangel an Ernährungsoptionen. Im Moment sind Äpfel, Kokosnüsse und Pilze die natürlichsten Verbrauchsmaterialien in Fortnite. Aber laut einem aktuellen Bericht eines Dataminers des Spiels sieht es so aus, als würde sich das bald ändern.

Als Fortnite bereits in Staffel 1 um natürliche Verbrauchsmaterialien erweitert wurde, waren sie eine willkommene Ergänzung des Spiels. Für diese Mini-Gesundheits- und Schild-Buffs war kein vollständiger Inventarplatz erforderlich, wodurch sich das Spiel ausgeglichener anfühlte. Im Gegensatz zum aktuellen Fortnite-Hubschrauber fühlte sich ihr Einschluss wie eine Verbesserung der Lebensqualität an, die die Spielweise nicht grundlegend veränderte.

Das Leck neuer natürlicher Verbrauchsmaterialien kommt vom Twitter-Benutzer FireMonkey, einem Fortnite-Leaker und Creator. Er ist weithin als Benutzer bekannt, der die Suchtwarnungen zuerst in Fortnite gefunden hat. In einem Tweet in dieser Woche sagte er, dass in Fortnites Daten eine Reihe neuer Verbrauchsartikel enthalten seien. Zusätzlich zu den bereits im Spiel befindlichen Lebensmitteln wird das nächste Update Bananen, Kohl, Mais, Paprika, Pilze und einen neuen Gegenstand namens “Apple Sun” enthalten. Apple Sun soll uns höher springen lassen können, für eine bestimmte Dauer, ähnlich wie die Hop Rocks in der ersten Staffel. Bis nichts offiziell von Epic Games ist, natürlich nur eine Vermutung.

Es ist beeindruckend, wie abwechslungsreich die Entwickler die Updates des Spiels halten. Immer wieder gibt es etwas Neues zu erleben und zu entdecken. Beim nächsten Update – anscheinend – frisches Gemüse.

Fortnite ist ab sofort für iOS, Android, PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich.

Quelle: Twitter