Call of Duty: Warzone – Was kann das Free-2-Play Battle-Royale alles?

Call of Duty Warzone - (C) Activision

Willkommen bei Warzone, einem neuen Spielerlebnis von Call of Duty. Das für alle kostenlos spielbare Call of Duty: Warzone ist jetzt weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Warzone bietet eine brandneue Free-to-Play-Spielerfahrung aus der Welt von Call of Duty: Modern Warfare, in der bis zu 150 Spieler sich mit Freunden zu Teams zusammenschließen und über der fiktiven Stadt Verdansk abspringen können, um in dieser gigantischen Kampfarena Spaß und jede Menge Action zu erleben. Zum Launch können die Spieler als Dreierteams in zwei packenden Spielmodi antreten: Eine innovative Interpretation des Überlebensmodus „Battle Royale“ und der brandneue „Beutegeld“-Modus, in dem die Teams versuchen, mehr Geld als alle anderen zu sammeln.

Das neue riesige Action-Highlight mit bis zu 150 Spielern ist für jeden frei spielbar

Eine riesige Welt und zwei epische Spielmodi: Eine spannende Neuinterpretation von „Battle Royale“ und ein adrenalingeladener Wettkampf um das meiste „Beutegeld“.

Crossplay-Unterstützung bringt die gesamte Call of Duty Community zusammen, sodass über die verschiedenen Plattformen hinweg gemeinsam gespielt werden kann.

Das von Activision herausgegebene und von Infinity Ward sowie Raven Software entwickelte Call of Duty: Warzone kann kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Die Vollversion von Call of Duty: Modern Warfare ist nicht erforderlich.

„Call of Duty bleibt eine der erfolgreichsten Entertainment-Marken aller Zeiten,“ sagt Bobby Kotick, Activision Blizzard CEO. „Mit Warzone laden wir Spieler weltweit dazu ein, den Spaß von Call of Duty kostenlos zu erleben.“

„Warzone ist mehr als der Beginn eines neuen Call of Duty-Zeitalters. Es ist ein bahnbrechendes Erlebnis für Fans und Spieler. Wir liefern zwei unglaubliche Spielmodi in dieser gigantischen Welt und bringen das komplette Spielerlebnis auf ein neues Level“, so Byron Beede, Executive Vice President und General Manager von Call of Duty bei Activision. „Die Teams von Infinity Ward und Raven Software haben ein unglaubliches Free-to-Play-Erlebnis erschaffen, in dem sich jeder Spieler frei austoben kann. Wir haben weitreichende Pläne für Spielinhalte und -Events für die Zukunft, um den Fans immer wieder etwas Neues und Überraschendes bieten zu können.“ „Warzone ist eine riesige offene Welt für Kämpfe und Abenteuer im großen Maßstab mit dem charakteristischen Spielstil von Call of Duty, aber mit ganz neuen und vielfältigen Wegen zum Sieg“, betont Patrick Kelly, Co-Studio Head und Creative Director bei Infinity Ward. „Wir sind stolz auf das Universum von Modern Warfare und die gigantische Welt von Warzone, die wir erschaffen haben. Jeder kann Warzone herunterladen und zusammen mit Freunden in das Erlebnis eintauchen. Und das ist erst der Anfang. Wir freuen uns schon, den Fans zu zeigen, was wir geplant haben.“ „Warzone wurde für alle Spielstile und Fähigkeitsstufen entwickelt, sodass jeder Spieler auf seine individuelle Art Spaß haben kann“, so Ryan Burnett, Senior Executive Producer bei Raven Software. „Warzone bringt außerdem die Community durch die Crossplay-Unterstützung und das mit Modern Warfare geteilte Fortschrittssystem näher zusammen; darauf ist das Team besonders stolz. Es hat uns so viel Spaß gemacht und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das alles selbst erleben.“

Im „Battle Royale“-Modus von Warzone werden 150 Spieler in Dreierteams über der fiktiven Stadt Verdansk abspringen, um sich in einem kolossalen Feuergefecht mit Beute und Blei als letztes überlebendes Team zu behaupten. In dieser neuen Interpretation des Genres können Spieler unterschiedlichster Fähigkeitsstufen ihren ganz eigenen Weg zum Sieg finden und sich im Überlebenskampf außerdem noch Belohnungen sichern.

Spieler können im Spiel Geld sammeln, um an Vorratsstationen überall auf der Karte Ausrüstung, Feldverbesserungen, Abschussserien oder Wiederbelebungs-Token für gefallene Teamkameraden zu kaufen und so das Blatt im Kampf zu wenden.

Teams können Aufträge annehmen, um für die Erfüllung dieser optionalen Mini-Missionen im gesamten Kampfgebiet epische Belohnungen wie seltene Beute, Geld, Erfahrungspunkte und Waffen-EP zu erhalten, um so die Konkurrenz abzuhängen.

Spieler, die ausgeschaltet werden, fliegen nicht einfach aus dem Spiel. Im Battle Royale von Warzone gibt es verschiedene Arten, in der aktuellen Runde wieder in den Kampf einzusteigen:

Der Gulag ist eine brandneue Möglichkeit, um sich in Battle Royale eine zweite Chance zu verdienen. Ausgeschaltete Spieler werden in den Gulag verlegt, wo sie in einem 1v1-Feuergefecht gegen einen anderen eliminierten Spieler um die einmalige Chance kämpfen, wieder ins Spiel einsteigen zu können.

Mit dem im Spiel erbeuteten Geld können Spieler ein Selbst-Wiederbelebung-Kit kaufen, um sich nach einem Abschuss durch einen Gegner selbst zu heilen.

Spieler können auch gefallene Teammitglieder zurückholen, wenn sie in der Runde genug Geld verdient haben, um ihren Kameraden an einer Versorgungsstation einen Wiedereinstieg zu finanzieren.

Warzone enthält auch den brandneuen „Beutegeld“-Modus, in dem der freie Spielstil und die große Spielwiese von Battle Royale mit der schnellen Action kombiniert werden, die Call of Duty-Fans so schätzen.

In „Beutegeld“ treten die Teams zu einer rasanten Jagd nach dem meisten Geld an, indem sie Vorratskisten plündern, Gegner eliminieren, Missionen abschließen oder die Kontrolle von Geld-Depots auf der Karte übernehmen.

Jeder Spieler verfügt über unendliche Leben, eigene Ausrüstung, Abschussserien und vieles mehr, um individuelle Strategien zur Verteidigung der gesammelte Beute zu entwickeln.

Der Weg zum Sieg ist vielfältig, voller atemberaubender Momente und zahlloser kreativer Möglichkeiten, um sich auf diesem Raubzug durchzusetzen.

Call of Duty: Warzone bietet Crossplay-Unterstützung und ein mit Call of Duty: Modern Warfare geteiltes Fortschrittsystem. Spieler, die bereits die Vollversion von Modern Warfare besitzen, können auf alle bereits verdienten Inhalte, wie Battle Pass-Objekte, Operator, Waffen und Anpassungsoptionen, auch in Warzone zugreifen und alle Fortschritte in Warzone werden für alle Spielelemente von Modern Warfare angerechnet. Spieler, die Modern Warfare noch nicht besitzen, erhalten alle in Warzone verdienten Fortschritte und Objekte auch in Modern Warfare, falls sie zu einem späteren Zeitpunkt die Vollversion davon erwerben.

Warzone und Modern Warfare teilen sich darüber hinaus denselben Shop im Spiel und dasselbe Battle Pass-System, mit einem neuen Operator, Waffen, Waffen-Bauplänen, Operator-Skins, EP-Token und vielem mehr. Über das Battle Pass-System können alle Spieler zwei kostenlose Waffen, bis zu 300 COD-Punkte, Visitenkarten und mehr nur durchs Spielen freischalten. Wem das noch nicht genügt, der kann für 1.000 COD-Punkte den Battle Pass für Saison 2 kaufen, um bis zu 100 Stufen voller neuer Inhalte freizuschalten, wie z. B. eine Sofortfreischaltung des altbekannten Operators, Lieutenant Simon „Ghost“ Riley.

Das Verteidigerpaket der Call of Duty-Stiftung ist jetzt für kurze Zeit wieder im Call of Duty-Shop verfügbar und enthält elf digitale Spielobjekte, wie die kosmetische Verteidigerpistole-Waffenvariante, eine Waffentarnung und eine Uhr. 100% der Nettoerlöse von Activision durch dieses Pack gehen direkt an die gemeinnützige Call of Duty-Stiftung, die Veteranen in den USA und dem Vereinigten Königreich hilft, als Zivilisten gute Arbeit zu finden.

Die neuesten Informationen zu Call of Duty: Warzone gibt es auf dem Activision-Spieleblog unter https://blog.activision.com/call-of-duty.

Das von Infinity Ward und Raven Software entwickelte Call of Duty: Warzone kann ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC heruntergeladen werden.