Call of Duty: Modern Warfare – Battle Royale “Warzone” wurde geleakt

Leak: Call of Duty Warzone

Call of Duty: Modern Warfare’s Battle Royale-Modus steht vor der Tür – es geht nur darum, dass es jemand von Activision oder Infinity Ward bestätigt. Nach einigen äußerst spezifischen Teasern neben dem Start von Season 2 konnten die Spieler auf verschiedene Weise in den Modus eintauchen, und ein mysteriöses Kunstwerk legt nahe, dass der Modus den Titel “Call of Duty: Warzone” tragen wird.

Die Kunst, die man als Titelbild oben sehen kann, erschien zuerst in einem jetzt gelöschten Reddit-Beitrag, der über Nacht erstellt wurde. Das Bild könnte natürlich eine Fälschung sein, aber als die Spieler begannen, das Bild in den sozialen Medien zu verbreiten, wurden diese Bilder aus urheberrechtlichen Gründen entfernt. Einer der Redditoren gab an, von “Activision / Call of Duty” den Hinweis erhalten zu haben, dass es sich um ein “urheberrechtlich geschütztes Bild handelt, das wichtige Grafiken für ein bevorstehendes Videospiel Call of Duty: Warzone enthält”.

Es bleibt kein Zweifel. Es ist echt!

Dies ist alles ein relativ solider Hinweis darauf, dass der Name Warzone echt ist und sich auf Battle Royale bezieht. Das Erscheinen von Ghost im Bild ist eng mit Modern Warfare verbunden und die Tatsache, dass eine “klassifizierte” Option in das Hauptmenü des Spiels aufgenommen wurde, deutet darauf hin, dass sie in Call of Duty verfügbar sein wird.

Hier betreten wir einen viel wackeligeren Boden. Ein Gerücht aus der Zeit vor dem Start von Modern Warfare deutete darauf hin, dass das Battle Royale des Spiels auch als separater, frei spielbarer Client verfügbar sein sollte. Ein Name wie “Call of Duty: Warzone” würde sicherlich zu einem solchen Projekt passen.

Branchenanalyst Daniel Ahmad schlägt vor, dass wir in beiden Fällen nicht mehr lange warten müssen.

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 12, 2020

Es gibt jede Menge Battle Royale-Spiele, aber der Blackout-Modus von Black Ops 4 war eine hervorragende Interpretation des Genres. Hoffentlich folgt nun Warzone. Es gibt sogar eine Übersicht der Battle Royale-Map:

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview 🙂 pic.twitter.com/QpiVaBd7Un — Ryan B. (@PrestigeIsKey) February 12, 2020

Quellen: Reddit, CharlieIntel