Call of Duty: Modern Warfare – Season 2 Trailer ist da

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare Season 2 beginnt morgen. In der Zwischenzeit ist der Trailer zur zweiten Staffel von Modern Warfare online und gibt den Fans einen ersten Einblick in das, was sie von der nächsten Staffel an Inhalten erwarten können.

Der Trailer zu Modern Warfare Season 2 bestätigt frühere Lecks und zeigt, dass der Fanfavorit der Modern Warfare 2-Map Rust offiziell auf dem Weg zum Spiel ist. Der Trailer enthüllt auch einige neue Karten, die zuvor nicht veröffentlicht wurden, darunter eine originale 6v6-Karte namens Atlas Superstore, eine neue Ground War-Karte namens Zhokov Boneyard, die anscheinend MW2s Scrapyard enthält, und eine neue Gunfight-Karte namens Bazaar.

Das folgende Video zu Modern Warfare Season 2 zeigt hauptsächlich die neuen Multiplayer-Karten, auf die sich die Fans freuen müssen, aber er hebt auch einige der anderen neuen Inhalte hervor, die auf dem Weg sind. Dazu gehören Simon “Ghost” Riley als spielbarer Operator sowie einige neue Waffen. Wie bereits angekündigt, enthält Modern Warfare Season 2 die Modelle Grau 5.56 und Striker 45, die die Spieler in ihr Arsenal aufnehmen können.

Erscheinen alle neue Inhalte bereits morgen?

Was der Trailer von Modern Warfare Season 2 nicht verrät, ist, wann genau Fans mit all diesen Inhalten rechnen können. In dem Trailer heißt es, dass all dies ab dem 11. Februar verfügbar sein wird, aber Modern Warfare Season 1 veröffentlichte seinen neuen Inhalt in Wellen. Es ist sicher möglich, dass Fans ab dem 11. Februar sofort auf all diese neuen Inhalte zugreifen können, aber es ist genauso wahrscheinlich, dass ein Teil davon für spätere Wochen gespeichert wird.

Activision selbst hat geärgert, dass mehr Modern Warfare-Überraschungen auf Lager sind, und es ist daher möglich, dass Staffel 2 noch mehr Fans zu bieten hat als Staffel 1. Immerhin gibt es mehrere Erweiterungen, die gerade entwickelt werden.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.