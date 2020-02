Bizarrer Call of Duty: Modern Warfare Care-Paket-Bug tötet Spieler sofort

CoD: Modern Warfare - Gebt Acht vor dem Care-Paket!

Call of Duty: Die Online-Mehrspielerkomponente von Modern Warfare ist dafür bekannt, dass sie viele Fehler aufweist, wobei jeden Tag neue Bugs gefunden werden. Ein Fehler, den Spieler bemerkt haben, tritt auf, wenn sie man ein Care-Paket in Modern Warfare berührt. Man stirbt sofort.

Gebt Acht vor dem Care-Paket.

Update sollte diesen Bug nächste Woche beseitigen.

Season 2 startet am 11. Februar mit “Ghost”.

Der Bug in Call of Duty: Modern Warfare “Care Package” ist in einem neuen Video (unterhalb der Meldung) zu sehen, das vom Reddit-Benutzer MineRaid hochgeladen wurde. In dem Video spielt MineRaid auf der Piccadilly-Karte und sie rufen ein Care-Paket auf. Einige Sekunden nach der Landung des Care-Pakets schieben sie sich hinein, um den Killstreak im Inneren zu finden. Aber anstatt das Care-Paket einsammeln zu können, sterben sie einfach, sobald ihr Körper Kontakt mit der Box hat. Einfach so.

Es ist unklar, wie weit verbreitet dieses Problem ist, aber Antworten auf MineRaids Video deuten darauf hin, dass dieser bizarre Fehler im Care-Paket anderen Modern Warfare-Spielern auf anderen Karten passiert ist. Noch ist unklar, warum dieser Fehler überhaupt auftritt oder wann ein Fix kommen wird. Es gibt jedoch ein großes Update für Call of Duty: Modern Warfare in der nächsten Woche, sodass die Fans möglicherweise nicht allzu lange auf ein Update warten müssen.

Abhilfe schaft das Update nächste Woche

Call of Duty: Modern Warfare Season 2 startet am 11. Februar und bringt Simon “Ghost” Riley als spielbaren Operator mit. Und wenn Season 1 ein Indiz dafür war, wird die zweite Season wahrscheinlich auch mit einigen umfangreicheren neuen Inhalten beginnen, insbesondere in Form neuer Multiplayer-Karten.

In dem Enthüllungs-Teaser für Ghost wurde die MW2-Karte Rust aufgezogen. Rust wurde vor langer Zeit in den Dateien von Modern Warfare gefunden, und so schien die Ergänzung des Spiels nur eine Frage des Zeitpunkts zu sein. Wenn Rust zum Spiel hinzugefügt wird, ist es wahrscheinlich, dass es aufgrund seiner geringen Größe sowohl als Standard-Multiplayer-Karte als auch als Gunfight-Karte doppelte Leistung bringt, aber das muss noch bestätigt werden.

Mit dem Start der zweiten Season von Modern Warfare in wenigen Tagen sollten mehr Informationen darüber, was alles dazu gehört, eher früher als später bekannt werden. Es bleibt abzuwarten, ob es Korrekturen für Fehler wie dieses Care Paket-Problem gibt oder nicht, aber die Fans müssen nicht viel länger warten, um es herauszufinden.



Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.