Call Of Duty: Modern Warfare neckt “Return Of Ghost” in der neuen Saison

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Es gibt einige Dinge, die während unseres gesamten Lebens Konstanten sind. Die Sonne wird aufgehen und untergehen. Die Gezeiten kommen rein und raus. Ein jährliches Call of Duty-Spiel wird veröffentlicht und führt die Charts an, um eines der meistverkauften Spiele des Jahres zu werden. Der Call of Duty-Titel von 2019: Modern Warfare ist da keine Ausnahme und wird auch nach dem Start mit viel Unterstützung fortgesetzt. Nun scheint ein bekanntes Gesicht zurückzukehren.

Modern Warfare ist ein Neustart der klassischen Trilogie und die Rückkehr vieler legendärer Charaktere. In einem kürzlich erschienenen Teaser des offiziellen Twitter-Account des Spiels scheint es, als würde der Charakter Ghost in der zweiten Staffel des Spiels wiederkommen. Er wurde in der Hauptkampagne kurz erwähnt und wird möglicherweise eine Rolle in der fortlaufenden Geschichte spielen, die durch Multiplayer und Spec-Ops erzählt wird. Schau dir den Trailer unterhalb an.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.