Call of Duty: Modern Warfare Spin-Offs kommen

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare ist eine “Wiederbelebung”. Activision bestätigte kürzlich, dass die Verkäufe von Call of Duty: Modern Warfare um einen “zweistelligen Prozentsatz” gestiegen sind und die Verkäufe von Mikrotransaktionen parallel zunehmen. Es ist verständlich, dass Activision in der Modern Warfare-Reihe einen zusätzlichen Nutzen sieht, und das Unternehmen hat jetzt angegeben, dass es an Ausgründungen arbeitet.

Mehrere Ausgründungen von Modern Warfare sind bis zum Start von “Call of Duty 2020” geplant.

Wann erscheint der Battle Royale-Modus zu Modern Warfare?

Wie von SeekingAlpha berichtet, haben Activision COO und Präsident Coddy Johnson kürzlich in einer vierteljährlichen Finanzaufforderung Pläne für Ausgliederungen von Modern Warfare bestätigt. Laut Johnson war das Call of Duty-Franchise “für Wachstum nie besser aufgestellt”, und Activision plant, Kapital zu schlagen, solange die Dinge gut laufen. Johnson sagt, dass “ganz neue Erfahrungen im Modern Warfare-Universum” kommen werden. Bald schon. Allerdings ging er nicht näher auf Release-Termine ein.

Das einzige Geheimnis, das schlecht gehütet werden soll, ist der von Raven Software entwickelte Titel Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale. Frühe Gerüchte deuteten darauf hin, dass es sich um ein Battle Royale mit 200 Spielern handeln würde und dass es Ende Januar entweder in Modern Warfare selbst oder als eigenständige Veröffentlichung veröffentlicht werden würde. Das ist natürlich nicht passiert, aber die Fans hoffen immer noch auf Neuigkeiten über die Battle Royale-Ausgründung. Mit dem baldigen Start der zweiten Staffel von Modern Warfare scheint jedoch eine weitere Ankündigung in relativ naher Zukunft unwahrscheinlich. Wir haben auch schon länger keine Gerücht mehr dazu gehört.

Nicht mehr viel Zeit bis zum Start von Call of Duty: Black Ops

Was andere Spin-offs von Activision planen, ist ein Rätsel. Wenn Johnson ausdrücklich gesagt hätte, Activision arbeite an einer einzigen “neuen Erfahrung”, anstatt den Plural zu verwenden, wäre das klar zu verstehen. Da er sich auf mehrere Erfahrungen bezog, können sich CoD-Fans nur fragen, was noch in Arbeit sein könnte. Es ist besonders überraschend, da es später in diesem Jahr ein brandneues Call of Duty-Spiel geben soll. Alle anderen Modern Warfare-Ausgründungen müssten in der Zwischenzeit veröffentlicht werden. Stopft man damit das Sommerloch?

Im Moment konzentriert sich Activision auf Call of Duty: MW und die kommende Veröffentlichung der zweiten Staffel sowie auf das neue Call of Duty-Spiel, das für Ende 2020 geplant ist. Ein Black Ops-Titel. Es hört sich so an, als würde die Zeit zwischen jetzt und Ende 2020 ziemlich dicht sein.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.