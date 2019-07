Bekommt Call of Duty: Modern Warfare einen Battle Royale-Modus? Alleine schon diese Aussage ist ein Gerücht. Doch ein Twitter-Thread gibt gleich die Funktionen bekannt, die angeblich in den Modus kommen werden. Zusammen mit dem üblichen Kampf um den Tod, der bis an die Seele geht, wird es auch ein Wiederbelebungssystem geben sowie ein Cash-System.

Eines der attraktivsten Details dieses Gerüchts ist, dass die Karte dreimal so groß sein wird wie die von Blackout und Fortnite. Die Größe der Karte von Blackout (Call of Duty: Black Ops 4) und Fortnite in etwa gleich ist. Auf der Karte werden anscheinend Punkte für Nahkämpfe sowie offene Gebiete mit „Elementen aus früheren Modern Warfare-Spielen“ und einem Ring giftigen Gases, der die Spieler einschränkt, enthalten sein. Anstelle des üblichen Deathmatchs mit 100 Spielern soll der Battle Royale-Modus Call of Duty: Modern Warfare bis zu 200 Spieler fassen können, obwohl der Twitter-Thread behauptet, dass er bisher nur mit 152 Spielern getestet wurde.

Waffen basieren auf Stufen, wenn dieses Gerücht wahr ist. Anscheinend hat „Infinity Ward alle verschiedenen Koop-Missionen im Spiel genommen und sie alle miteinander vermischt“ … Was auch immer das bedeutet.

Den Echtheitsgrad dieser Gerüchte kann man natürlich nicht feststellen, da uns Activision oder der Entwickler sicher nicht darauf antworten wird. Battle Royale wird auch noch diesen Herbst ein Thema sein, also warum sollte man den beliebten Modus nicht bringen. Sicher ist nur, dass es KEINEN Zombie-Modus geben wird. Das wurde bereits bestätigt.

Ebenso Cross-Play, also plattformübergreifenes miteinander spielen soll von Anfang an zur Verfügung stehen. Wenn man bedenkt das man für ein gemeinsames Spiel 200 Spieler benötigt, keine schlechte Idee. Dennoch: Nehmen wir dieses Gerücht noch nicht für bare Münze. Obwohl ich der Idee eines Riesen-Battle-Royale-Spiels durchauch etwas abgewinnen kann.