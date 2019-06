Share on Facebook

Wenn du in Call of Duty: Modern Warfare auf „untote Action“ gehofft hast, dann hast du Pech gehabt. Der neueste CoD-Ableger wird nämlich keinen eigenen Zombie-Modus haben.

Jacob Minkoff, Gameplay-Director der Kampagne, gab diese Neuigkeit in einem Interveiw mit Playstation Lifestyle bekannt und sagte:

„Wir versuchen, eine authentische, realistische Gefühlswelt zu schaffen. Wir haben nicht die Flexibilität, Zombies in das Spiel zu integrieren. Das würde das Spielgefühl in einer Welt zu beeinträchtigen, die sich realistisch und authentisch anfühlt und mit den heutigen Konflikten und Dingen, mit denen wir konfrontiert sind, in Beziehung steht.“

Das diesjährige Call of Duty legt also mehr Wert auf Realismus und weniger auf Zombie-Horden. Minkoff erwähnte, dass frühere Spiele wie Black Ops 4 Zombies enthielten, „weil sie sich mehr auf die stilisierte, grafische Roman- und Superheld-Erfahrung konzentrierten“. Während sich Modern Warfare mit (vielleicht) unangenehm realistischen Themen wie der Terrorzelle Al-Qaida befasst.

Für Infinity Ward klingt es so, als gäbe es einfach keine Möglichkeit, einen Zombiemodus neben realen Themen wie Terrorismus zum Funktionieren zu bringen.

Was meint ihr? Kann ein modernes Call of Duty überhaupt ohne einen eigenen Zombiemodus funktionieren? Sagt es uns in den Kommentaren!

Etwas anderes, dass uns Call of Duty: Modern Warfare bringt ist plattformübergreifendes Zusammenspielen zwischen PS4, Xbox One und Windows PC.