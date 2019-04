Wie jedes Jahr folgt in den Jahreszeiten nach dem Sommer der Herbst. Und wie jedes Jahr startet ein neuer Call of Duty-Ableger im Oktober. Nachdem Sledgehammer im Jahr 2017 uns Call of Duty WWII gebracht haben, kam 2018 Treyarch zum Zug und veröffentlichte „Black Ops 4″. 2016 brachte Infinity Ward „Infinite Warfare“ am Markt, mit gemischtem Erfolg, welche uns auch das Call of Duty 2019 bringen werden.



Offensichtlich ist Call of Duty 2019 das ehrgeizigste Spiel, an dem Infinity Ward je gearbeitet hat, welche uns heuer mit dem neuesten Ableger der Shooter-Serie von Publisher Activision versorgen werden.

Auf eine Frage, die genau diese Frage auf Twitter stellte – ob der kommende Shooter der ehrgeizigste ist, an dem das Studio bisher gearbeitet hat -, sagte der Narrative Director Taylor Kurosaki einfach:

„Auf jeden Fall.“

Die Fragestellung lässt doch auch nichts anderes zu. – Das Call of Duty 2019 kommt von den Jungs, die nicht nur Modern Warfare und Modern Warfare 2 gemacht haben, sondern die gesamte Serie selbst kreiert haben. Wenn man nichts anbrennen lassen möchte wird der 2019er-Titel wohl Modern Warfare 4 werden. Eine Fortsetzung zu Infinite Warfare wurde bereits augeschlossen und Ghosts war auch nicht wirklich der Burner…

Activision hat bestätigt, dass das nächste Call of Duty eine Kampagne, einen großen Multiplayer-Modus sowie eine Koop-Erfahrung haben wird, auch wenn die jüngsten Gerüchte besagen, dass der Battle Royale-Modus von Black Ops 4 nicht zurückkehren wird.