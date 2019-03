Derzeit berichten wir ziemlich viel über Battle Royale-Games. Immerhin gibt es eine Menge davon und der „Shooter-Markt“ zielt derzeit voll darauf ab. Mit „Firestorm“ von Battlefield 5 (Battlefield V) kommt Battle Royale sogar im zweiten Weltkriegs-Szernario an. Nachdem Call of Duty: Black Ops 4 den Blackout-Modus gehabt hat, konnte man erwarten das der 2019er-Titel (wir nennen es Call of Duty 2019) ebenfalls einen solchen Modi haben wird. Doch ein Gerücht besagt nun etwas ganz anderes.

Die Entscheidung von Treyarch und Activision, die Einzelspielerkampagne in Call of Duty: Black Ops 4 einzustellen und sich stattdessen für Blackout, den Battle-Royale-Modus, zu entscheiden, war umstritten. Natürlich stellt man sich die Frage, ob dies zu einem Trend für die Serie werden wird. Activision hat bereits bestätigt, das Call of Duty 2019, das derzeit bei Infinity Ward in der Entwicklung ist, tatsächlich eine Einzelspielerkampagne haben wird. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht bei Gaming INTEL könnte es jedoch auch sein, dass es keinen eigenen Battle-Royale-Modus gibt.

Endlich wieder eine gute Einzelspieler-Erfahrung in Call of Duty?

Laut dem Bericht wird Blackout – oder jeder andere Battle Royale-Modus – in Call of Duty 2019 nicht zurückkehren. Stattdessen gibt es wieder einen Einzelspieler-Modus. Wow! Es wird aber natürlich einen Multiplayer sowie einen Koop-Modus geben. Nach der News-Quelle wird es sogar so sein, dass der Titel auch den Mechanic als Spezialisten fallen lässt, um die Spiel-Erfahrung zurück zu seinen Wurzeln bringen lässt. Vielleicht hebt sich Activision den Battle Royale-Modus für das neue Call of Duty: Mobile auf. Immerhin kann man damit sicher noch mehr Geld machen…

Natürlich ist dies momentan ein unbestätigtes Gerücht und sollte nicht als etwas anderes verstanden werden, aber wenn es sich als wahr herausstellt, wäre dies eine interessante Entscheidung von Activision. Bleibt mit DailyGame informiert!