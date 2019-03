Activision hat heute gemeinsam mit Tencent (PUBG Mobile, League of Legends) bekanntgegeben, dass „Call of Duty: Mobile“ für das Smartphone kommen wird.

Ab heute können die Fans sich anmelden und vorab für Call of Duty: Mobile registrieren, auf Android unter www.callofduty.com/mobile, iOS folgt. Indem sich die Spieler anmelden, erhalten sie die neuesten Updates zum Spiel und Zugriff auf die offene Beta, in diesem Sommer in ausgewählten Regionen.

„Wir bieten das ultimative Ego-Action-Erlebnis in einem neuen mobilen Spiel mit faszinierender Grafik und authentischem Call of Duty-Gameplay“, erklärt Chris Plummer, VP Mobile bei Activision. „Gemeinsam mit dem unglaublichen Team von Tencent haben wir eine Sammlung der beliebtesten Maps, kompetitiver Modi, bekannter Charaktere und einzigartigen Waffen aus dem gesamten Franchise zum ersten Mal für mobile Plattformen in einem epischen Spielerlebnis zusammengefasst.“ „Call of Duty steht für packende Kämpfe und irres Gameplay, und unser Team ist mehr als stolz, das Spiel zusammen mit Activision mobil zum Leben zu erwecken“, ergänzt Steven Ma, SVP Tencent Holdings Limited. „Wir freuen uns, mit unserem Fachwissen darin, Spiele maßgeschneidert für mobile Spieler zu erschaffen, ein mit Features vollgestopftes Call of Duty-Erlebnis zu erschaffen, an dem jeder Spielertyp Spaß haben wird.“

In Call of Duty: Mobile erlebt man als Spieler den flüssigen Kampf aus der Egoperspektive, für den die Spieleserie Call of Duty bekannt ist. Die direkten Konfrontationen finden in den bei Fans besonders beliebten Modi statt, etwa Team-Deathmatch,“ Suchen & Zerstören“ und „Frei für alle“, auf legendären Maps wie Nuketown, Crash oder Hijacked. Dabei werden die Spieler klassische Charaktere, Waffen, Punkteserien und mehr zum Anpassen ihrer Ausstattung verdienen und freischalten, wie sie es von Call of Duty gewohnt sind – schließlich treten hier die Besten der Welt gegeneinander an.

Call of Duty: Mobile (iOS, Android) 1 von 4 - +

Call of Duty: Mobile, veröffentlicht von Activision und entwickelt von Tencent, nutzt die mobile Gaming-Plattform Unity. Neben klassischem Multiplayer bietet das Spiel weitere Spielmodi, die in Kürze bekanntgegeben werden.