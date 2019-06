Share on Facebook

Activision hat angekündigt, dass Call of Duty: Modern Warfare, das kommende Spiel der langjährigen Reihe, „über PC und Konsole hinweg durch Cross-Play-Unterstützung“ gespielt werden kann.

Dies ist das erste Mal, dass ein Call of Duty-Titel die Plattformlücke überbrückt und es Spielern auf verschiedenen Plattformen ermöglicht, gemeinsam und gegeneinander online zu spielen. Laut Patrick Kelly, Co-Studio-Chef von Infinity Ward, zielt das Ziel darauf ab, „die Community zu vereinen“.

Immer mehr Multiplayer-Spiele haben sich bemüht, plattformübergreifendes Spielen in den Mix zu integrieren. In jüngsten Versionen wie Dauntless von Phoenix Labs wurden sogar Konsolen mit vollständigem Cross-Play zwischen PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Start veröffentlicht. Während viele Entwickler gewillt waren, ihre Multiplayer-Spiele Spielern auf allen Plattformen zugänglich zu machen, machte die Zurückhaltung von Sony, bei ihrer PlayStation, bis vor kurzem ein echtes Crossplay schwierig.

Früher boten Multiplattform-Spiele wie Fortnite nur plattformübergreifendes Spielen zwischen ausgewählten Plattformen. Diese Mischung verhinderte insbesondere, dass PlayStation 4-Spieler mit denen anderer Konsolen konkurrieren konnten. Das Unternehmen hat inzwischen zugestimmt, ausgewählten Entwicklern das plattformübergreifende Spielen von Konsole zu Konsole zu ermöglichen. Einige Entwickler geben jedoch weiterhin an, dass das Unternehmen nicht kooperativ war.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für Windows PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Gamasutra.com