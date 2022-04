Call of Duty für die Nintendo Switch? – Insider vermutet Portierung

Nach der Übernahme von Microsoft (bis 2023) kommt man bei Activision auf interessante Ideen: Call of Duty für die Nintendo Switch. Zumindest behauptet dies der Insider RalphsValue auf Twitter. Wer dabei gleich an Vanguard denkt, der wird enttäuscht: Es soll sich um eine Portierung eines PS4- bzw. Xbox One-Spiels handeln.

RalphsValue behauptet, dass Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2016) nachträglich für die Switch-Konsole nachgereicht wird. Bisher ist der Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie nur für PlayStation 4 (PS4) und Xbox One erscheinen.

Natürlich wäre es nicht auszuschließen, dass weiter Spiele folgen könnten. Aber zunächst muss einmal dieses Gerücht bestätigt werden.

Call of Duty gibt es seit Jahrzehnten jährlich, dass soll sich erstmals 2023 ändern. Anscheinend wird überlegt auf einen 2-Jahres-Rhytmus zu wechseln, um den Teams in der Entwicklung ausreichend Zeit zu geben “fertige Spiele” zu veröffentlichen. Auch die Kreativität hat enorm darunter gelitten, wie einige Fans der Shooter-Serie finden.

So soll es zwischendurch auch immer wieder Lückenfüller in Form von Remastered-Spielen und Portierungen geben. Warum also auch nicht einmal auch eine neue Plattform und Call of Duty für die Nintendo Switch bringen?

Addressing the confusion, MWR is supposedly coming to Nintendo Switch, it’s first introductory into the Call of Duty franchise for the console.

— Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022