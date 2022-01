Call of Duty: Modern Warfare 2 könnte wegen Vanguard früher kommen

Laut neuster Gerüchte soll Activison abwägen das Reboot von Modern Warfare 2 schon früher zu veröffentlichen, als zunächst geplant war. Der Grund dafür soll demnach die enttäuschenden Verkaufszahlen von Call of Duty: Vanguard sein.

Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty! Dass Activision auch dieses Jahr einen weiteren Eintrag in der langlebigen Shooter-Reihe veröffentlicht steht wohl nicht zur Frage. So gilt es nahezu als gesichert, dass dieses Jahr das langersehnte Reboot des beliebten Shooters erscheint.

Der neue/alte Teil, der dabei erneut bei Infinity Ward in Entwicklung ist, soll dabei über eine Story verfügen, die die Spieler im Narcos-Style nach Südamerika führt. So weit so gut. Doch es kommt noch besser, denn ein berühmter Insider meint an Informationen gekommen zu sein, die einen frühzeitigen Release von Modern Warfare 2 ankündigen.

So berichtet der Insider Tom Henderson, der vor allem bei Battlefield schon einige Male richtige lag, folgendes:

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022