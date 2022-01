Raven Software streit weiter! – Was heißt das für Call of Duty: Warzone?

Raven Software gesamte QA-Abteilung kündigte am 6. Dezember 2021 ihre Jobs, um gegen die Entlassung von 12 Mitarbeitern zu protestieren. Raven Software hat einen Brief an das Management von Activision geschickt, in dem Maßnahmen gefordert werden, da das QA-Team bereits seit Wochen im Streik ist.

Der Entwickler von Call of Duty: Warzone erklärte bereits gegenüber Führungskräften von Activision, dass alle entlassenen Mitarbeiter „hochleistungsfähige Tester“ seien und für den täglichen Betrieb des Teams „wesentlich“ seien. Sie forderten, dass alle aus der QA-Abteilung von Raven Software eine Vollzeitbeschäftigung bekommen, einschließlich derer, die Anfang Dezember entlassen wurden.

Seit dieser Kündigung der besagten 12 QA-Mitarbeiter haben sich auch Blizzard-Mitarbeiter gemeldet und sich ebenfalls dem Streik angeschlossen. Activision hat bis vor wenigen Tagen den Streik noch nicht einmal anerkannt, geschweige denn seine Forderungen. Die ABK Workers Alliance (Activision Blizzard Workers Alliance) hat einen Streikfond eingerichtet, um die Gehälter der Mitarbeiter zu bezahlen.

Today is the third week in which employees across the company are striking in solidarity with Raven QA in response to surprise layoffs. Having had no response from our leadership, Raven QA sent the following letter earlier today. #WeAreRaven pic.twitter.com/e9AjbpuiJN

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) January 4, 2022