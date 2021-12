Treyarch gab “Öffentliche Erklärung” zu Blizzard ab

Beim Call of Duty-Herausgeber läuft anscheinend vieles schief. Raven Software befindet sich seit 3 Wochen im Streik und nun meldet sich auch Treyarch, einer der drei Haupt-Entwickler der Call of Duty-Spielserie mit einer öffentlichen Erklärung.

In den letzten Monaten gab es immer Aussagen von verschiedenen Twitter-Accounts, die von Blizzard oder seiner Substudios stammen, aber dies ist das erste Mal, dass ein Studio von Blizzard einen Kommentar zum Blizzard-Skandal selbst abgegeben hat.

Der Twitter-Account von Treyarch Studios sagt: “Mit Blick auf das Jahr 2022 hielten wir es für wichtig, einige Gedanken zu teilen…”

“Für unsere weitere Entwicklung wird es unsere höchste Priorität sein, ein sicheres, vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, damit alle gedeihen können”, heißt es in Treyarchs Erklärung.

As we look ahead to 2022, we felt that it was important to share a few thoughts… pic.twitter.com/lWdEaZVN4w

— Treyarch Studios (@Treyarch) December 21, 2021