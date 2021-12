Advertisment

Call of Duty-Entwickler entlässt ein Drittel seiner QA-Tester

Raven Software schmeißt viele Mitarbeiter vor die Tür! Doch was steckt hinter den Entlassungen des Call of Duty-Entwicklers?

Call of Duty: Warzone - Die neue Pacific-Map startet am 8. Dezember, damit verschmilzt das Battle Royale-Spiel mit Vanguard. - (C) Activision